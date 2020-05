Porter un masque buccal est aujourd'hui devenu la norme dans certains lieux publics. Mais ce n'est pas toujours évident lorsqu'on porte des lunettes, car de la buée se forme sur les verres. Nos conseils pour éviter, du moins en grande partie, ce problème récurrent.

De la buée qui se forme sur les verres ? C'est déjà un problème récurrent pour les porteurs de lunettes qui, en hiver, passent d'un environnement extérieur froid à une pièce bien chaude. Mais alors que les températures sont devenues plus douces et que cette buée n'est donc normalement plus un problème, voilà qu'une nouvelle source provoque ce brouillard aveuglant : la combinaison de lunettes et d'un masque buccal.

Avant tout, il faut savoir qu'un masque buccal bien ajusté autour du nez ne devrait pas poser de problème de buée sur les lunettes, ou du moins très peu. Après tout, le but du masque est d'arrêter l'air (chaud) que vous expirez. Vos lunettes ne peuvent donc s'embuer que lorsque l'air s'échappe par le haut.

Le premier conseil à vous donner semble logique : veillez à ce que votre masque buccal s'adapte le mieux possible à la partie supérieure de votre nez. Il existe différents modèles de masques buccaux : le modèle avec les 3 plis recommandé par le SPF Santé et le modèle avec l'élévation sur le nez, développé par l'UZA. Essayez les deux modèles, l'un peut mieux convenir à quelqu'un que l'autre. En outre, il existe un certain nombre d'astuces pour que le masque soit mieux adapté à ce niveau-là. Faites une rainure supplémentaire dans le masque buccal en haut et enfilez-y un morceau de métal que vous pouvez ajuster autour du nez : du fil chenille, un morceau de fil utilisé pour lier les plantes, un morceau de câble de mise à la terre, quelques bandes de fermeture pour les sacs poubelles en plastique, la bande métallique plate composé de 2 trous qui maintient vos papiers en place dans certaines fardes en plastique (voir image ci-dessous).

N'oubliez pas de retirer cette partie métallique à chaque fois avant de laver le masque.

null © DR

Pour améliorer l'ajustement du masque, il est également possible de croiser les rubans ou d'attacher les rubans supérieurs plus haut sur la tête, de croiser les élastiques une première fois avant de les enfiler derrière les oreilles, d'attacher les élastiques autour des oreilles à l'arrière de la tête avec un trombone ou de coudre les élastiques de gauche à droite pour qu'ils passent derrière la tête plutôt qu'autour des oreilles (voir image.

Conseil n°2 : d'abord le masque, puis les lunettes. En d'autres termes, assurez-vous que la partie supérieure du masque soit complètement en dessous du bord de vos lunettes. Tirez le masque buccal bien haut sur l'arête du nez, mais veillez aussi à ce qu'il reste bien sous le menton.

Conseil n°3 : Nettoyez vos lunettes avec un spray nettoyant que vous pouvez acheter dans le magasin de lunettes. En général, ils contiennent un produit qui empêche les lunettes de se couvrir facilement de buée.

Conseil n°4 : surtout, n'utilisez pas de détergent ni de mousse à raser. C'est une astuce qu'on retrouve un peu partout les réseaux sociaux. Ne le faites pas ! Ces produits peuvent endommager de façon permanente le revêtement anti-reflets des lunettes ! Il est utile de nettoyer vos lunettes avec de l'eau et une petite quantité de savon doux. Le savon forme une couche invisible sur vos lunettes qui les empêche de s'embuer rapidement. N'utilisez pas d'eau trop chaude. Séchez vos lunettes avec un chiffon doux et non pelucheux.

De la buée qui se forme sur les verres ? C'est déjà un problème récurrent pour les porteurs de lunettes qui, en hiver, passent d'un environnement extérieur froid à une pièce bien chaude. Mais alors que les températures sont devenues plus douces et que cette buée n'est donc normalement plus un problème, voilà qu'une nouvelle source provoque ce brouillard aveuglant : la combinaison de lunettes et d'un masque buccal.Avant tout, il faut savoir qu'un masque buccal bien ajusté autour du nez ne devrait pas poser de problème de buée sur les lunettes, ou du moins très peu. Après tout, le but du masque est d'arrêter l'air (chaud) que vous expirez. Vos lunettes ne peuvent donc s'embuer que lorsque l'air s'échappe par le haut.Le premier conseil à vous donner semble logique : veillez à ce que votre masque buccal s'adapte le mieux possible à la partie supérieure de votre nez. Il existe différents modèles de masques buccaux : le modèle avec les 3 plis recommandé par le SPF Santé et le modèle avec l'élévation sur le nez, développé par l'UZA. Essayez les deux modèles, l'un peut mieux convenir à quelqu'un que l'autre. En outre, il existe un certain nombre d'astuces pour que le masque soit mieux adapté à ce niveau-là. Faites une rainure supplémentaire dans le masque buccal en haut et enfilez-y un morceau de métal que vous pouvez ajuster autour du nez : du fil chenille, un morceau de fil utilisé pour lier les plantes, un morceau de câble de mise à la terre, quelques bandes de fermeture pour les sacs poubelles en plastique, la bande métallique plate composé de 2 trous qui maintient vos papiers en place dans certaines fardes en plastique (voir image ci-dessous).N'oubliez pas de retirer cette partie métallique à chaque fois avant de laver le masque. Pour améliorer l'ajustement du masque, il est également possible de croiser les rubans ou d'attacher les rubans supérieurs plus haut sur la tête, de croiser les élastiques une première fois avant de les enfiler derrière les oreilles, d'attacher les élastiques autour des oreilles à l'arrière de la tête avec un trombone ou de coudre les élastiques de gauche à droite pour qu'ils passent derrière la tête plutôt qu'autour des oreilles (voir image.Conseil n°2 : d'abord le masque, puis les lunettes. En d'autres termes, assurez-vous que la partie supérieure du masque soit complètement en dessous du bord de vos lunettes. Tirez le masque buccal bien haut sur l'arête du nez, mais veillez aussi à ce qu'il reste bien sous le menton. Conseil n°3 : Nettoyez vos lunettes avec un spray nettoyant que vous pouvez acheter dans le magasin de lunettes. En général, ils contiennent un produit qui empêche les lunettes de se couvrir facilement de buée.Conseil n°4 : surtout, n'utilisez pas de détergent ni de mousse à raser. C'est une astuce qu'on retrouve un peu partout les réseaux sociaux. Ne le faites pas ! Ces produits peuvent endommager de façon permanente le revêtement anti-reflets des lunettes ! Il est utile de nettoyer vos lunettes avec de l'eau et une petite quantité de savon doux. Le savon forme une couche invisible sur vos lunettes qui les empêche de s'embuer rapidement. N'utilisez pas d'eau trop chaude. Séchez vos lunettes avec un chiffon doux et non pelucheux.