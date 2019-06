Au travail, il n'est plus rare d'avoir un(e) supérieur(e) (bien) moins âgé(e) que soi. Comment faire en sorte que cette relation se passe au mieux?

En décembre dernier, Philippe, 54 ans, a appris que son supérieur direct, bientôt pensionné, allait être remplacé par un fringant quadra. "J'ai directement pensé que j'allais me retrouver avec un jeune blanc-bec qui allait nous parler en charabia marketing et nous expliquer comment travailler, alors que j'ai plus de vingt ans de boîte !"

