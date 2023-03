Après de longs et loyaux services, les poules pondeuses d'élevages sont envoyées directement à l'abattoir. Tout citoyen disposant de l'espace nécessaire et d'un permis peut néanmoins les sauver et leur offrir une seconde vie. Mais comment marche l'adoption de poules réformées?

La ville de Namur offre à ses citoyens 200 poules réformées de l'élevage industriel. Les habitants qui le souhaitent peuvent donc se porter candidats pour adopter une ou plusieurs poules réformées, à condition d'avoir le permis de disposer de l'espace nécessaire, a annoncé la cellule Eco-conseil de la ville de Namur. Mais de quoi s'agit-il exactement?

Qu'est-ce qu'une poule réformée?

Dans le monde de l'élevage industriel, une poule pondeuse ayant atteint ses 18 mois n'est plus économiquement rentable. Elle est dès lors réformée, c'est-à-dire envoyée à l'abattoir pour être remplacée par un animal plus jeune. Ces poules seront alors transformées en différents produits, comme de la nourriture pour chiens par exemple. L'agriculteur videra ensuite le poulailler, procédera à un grand nettoyage et achètera un nouveau "lot" de poules pour recommencer l'opération l'année suivante.

"Pourtant, les poules réformées ont encore de belles années de vie devant elles", souligne l'échevine du Cadre de vie Charlotte Deborsu.

Sauver une poule de l'abattoir

Il est pourtant possible de sauver ces fameuses poules réformées et de leur offrir une seconde vie. D'autant qu'à 18 mois, une poule est loin d'être considérée comme une vieille poule. Celle-ci peut globalement vivre 5 ou 10 ans. Cela dépend souvent de la race, des conditions de vie, de la sécurité de son habitat... C'est pourquoi certaines organisations, en contact avec des éleveurs, rachètent les poules destinées à l'abattoir et proposent ensuite aux particuliers de les adopter.

Un acte qui a de nombreux avantages:

Sauver un animal d'une mort certaine : un geste très symbolique à l'heure où l'éthique et la protection animale prennent de plus en plus d'ampleur.

: un geste très symbolique à l'heure où l'éthique et la protection animale prennent de plus en plus d'ampleur. Avoir une chouette compagnie : les poules sont généralement dociles et attachantes, ce sont des animaux avec qui il est possible de créer des liens.

: les poules sont généralement dociles et attachantes, ce sont des animaux avec qui il est possible de créer des liens. Réduire ses déchets organiques : "Chacun et chacune sait qu'une poule est une colocataire idéale si l'on veut réduire sa production de déchet", selon Charlotte Deborsu. Une poule seule mange jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an.

: "Chacun et chacune sait qu'une poule est une colocataire idéale si l'on veut réduire sa production de déchet", selon Charlotte Deborsu. Une poule seule mange jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an. Soigner son potager: la poule aussi produit du fumier. Un engrais naturel idéal pour entretenir vos plantations de fruits et légumes.

Une poule réformée pond-elle encore des oeufs? Oui. Les poules réformées sont toujours capables de pondre jusqu'à leur mort mais pas à un rythme aussi soutenu qu'auparavant. Mais là n'est pas l'objectif d'une adoption. Il s'agira surtout de les accueillir à titre domestique. Sachez juste qu'une poule réformée en bonne santé vous offrira 2 à 3 ans de ponte régulière.

Envie d'adopter une poule réformée?

Les intéressés peuvent se porter candidats en remplissant le formulaire disponible à l'adresse https://bit.ly/3ZZthxd et en le renvoyant par mail à bienetreanimal@ville.namur.be.

Pour pouvoir en adopter une, il faut néanmoins répondre à quelques conditions:

Les candidats doivent avoir l'espace nécessaire pour accueillir les poules,

pour accueillir les poules, Ils doivent avoir un extrait du fichier central de la délinquance environnementale et du bien-être animal , nécessaire depuis juillet 2022,

, nécessaire depuis juillet 2022, Ils doivent suivre une séance d'information préalable à l'adoption de ces poules qui ont vécu dans des conditions de vie particulières.

Avec Belga.

