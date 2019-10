Que ce soit de l'ordre psychologique ou matériel, le passage à la retraite entraîne de nombreux changements. Le logement peut lui aussi subir quelques remaniements pour améliorer le confort et surtout la sécurité.

Passé un certain âge, il nous arrive parfois de réaliser quelques travaux pour aménager notre intérieur. Attention, oubliez les préjugés ! Vivre chez soi et garder son autonomie n'implique pas nécessairement d'y installer du matériel médicalisé. Il peut tout simplement s'agir de petits changements en vue d'améliorer son confort personnel, ou la sécurité.

Libérer le passage

Il est important de pouvoir se déplacer chez soi sans risquer de trébucher, de tomber et de se faire mal. Pour cela, évitez les armoires trop larges qui prennent toute la place ou la multiplication du petit mobilier dans lequel on se prend les pieds sans arrêt. Désencombrer sa maison ne coûte pas grand-chose, et permet une circulation aisée et une plus grande visibilité.

Revêtement de sol et différence de niveaux

Enlevez les tapis et carpettes qui peuvent provoquer des chutes, ou fixez-les solidement (remplacez-les par des tapis antidérapants par exemple). Évitez les marches ou les dénivellations au sol dans le domicile. Si vous ne pouvez pas les supprimer, rendez-les plus visibles grâce à un trait de peinture ou un autocollant coloré.

Aménager la salle de bain

En vieillissant, la baignoire n'est peut-être plus adaptée à vos besoins. Remplacez-la par une douche italienne ou installez une porte de baignoire pour y faciliter l'accès. Disposez un tapis antidérapant dans le fond de votre baignoire ou de votre douche, mais également à la sortie du bain. Si les toilettes sont trop basses et que vous éprouvez des difficultés à vous relever, n'hésitez pas à installer un rehausseur de WC sur la cuvette pour améliorer le confort.

Éclairage adapté

L'éclairage est très important, puisqu'il permet de se déplacer sans danger. Assurez-vous que l'intensité de la lumière soit suffisante (si ce n'est pas le cas, augmentez la puissance des ampoules électriques), mais pas trop puissante non plus (vous risqueriez d'être ébloui). Supprimez les zones d'ombre grâce à des petites lampes de chevet et multipliez les interrupteurs dans des endroits stratégiques (cela vous évitera de traverser toute la pièce dans le noir). À l'extérieur, préférez les lampes qui s'allument toutes seules (grâce à un détecteur de mouvement).

Installer un monte-escalier

Il est parfois conseillé de faire installer un monte-escalier dans les maisons à étages. Attention, il s'agit d'un investissement important, il est donc judicieux de faire appel à un spécialiste avant de prévoir un tel aménagement.