Achetez-vous en ligne ou préférez-vous les magasins ?

Les achats en ligne ont toujours la cote : en Belgique, l'e-commerce a rapporté plus de 11 milliards d'euros l'an dernier. Achetez-vous en ligne ou préférez-vous favoriser les magasins ? Quel est le système le plus facile? Le plus convivial ?