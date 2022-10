De nombreux accidents de la route impliquant des animaux sauvages ont lieu entre les mois de septembre et novembre, période de chasse de plusieurs espèces. L'Agence wallonne de sécurité routière donne quelques conseils pour limiter les risques.

S'il n'est pas rare de découvrir le corps d'un hérisson écrasé sur le bord de la route, les accidents impliquant des animaux plus grands - biche, sanglier... - se multiplient durant la période de chasse. S'ils sont souvent spectaculaires au niveau des dégâts matériels, ils ne causent généralement "que" des blessures aux usagers impliqués. Les animaux, en revanche, n'y survivent souvent pas.

En adoptant les bons gestes et en roulant prudemment, il est néanmoins possible de limiter les risques d'accident. L'AWSR donne quelques précieux conseils.

Adaptez votre vitesse

Levez le pied, surtout lorsque vous traversez une zone forestière. Rouler trop vite vous empêche d'être attentif à ce qui se passe. De plus, vous risquez plus facilement de perdre le contrôle de votre véhicule si vous devez éviter un animal et vous parcourrez une plus grande distance avant de vous arrêter.

Soyez vigilant la nuit et le week-end

Les accidents avec animaux sont plus fréquents la nuit et le week-end que les autres accidents.

Le fait qu'il y ait plus de collisions la nuit peut s'expliquer par le comportement des animaux, notamment les cerfs et les sangliers, qui sont plus actifs la nuit. Il faut également ajouter à cela, la plus faible luminosité qui peut nous empêcher de voir l'animal à temps.

Le fait qu'il y ait plus d'accidents le week-end est par contre lié au comportement humain. Nous avons en effet plus tendance à nous déplacer dans les régions boisées de Wallonie les samedis et dimanches pour faire du tourisme ou des activités de loisirs. On enregistre d'ailleurs plus d'accidents dans les provinces de Namur et de Luxembourg, plus prisées pour ce genre d'activités.

N'essayez pas d'éviter à tout prix

Vouloir éviter l'animal à tout prix n'est pas forcément la solution idéale. Dans certains cas, le percuter pourrait causer moins de dégâts que d'effectuer une manoeuvre d'évitement qui vous fera perdre le contrôle de votre véhicule, faire des tonneaux ou foncer contre un arbre ou d'autres véhicules ou même d'autres usagers de la route.

En cas d'accident Déclarez l'accident dans les plus brefs délais à votre (vos) assureur(s) Concernant les dégâts occasionnés à votre véhicule : il faut que vous ayez contracté une assurance omnium partielle (contenant la clause "heurts avec animaux") ou complète pour obtenir l'indemnisation de vos dégâts matériels. Un conseil: prenez des photos des dégâts occasionnés à votre véhicule et, dans le cas où l'animal a été heurté mortellement, de ce dernier également. Veillez également à prendre note de tout autre témoignage susceptible d'appuyer votre déclaration d'accident.

Si vous avez également été blessé dans l'accident, outre l'intervention de votre mutuelle et de votre assurance hospitalisation, il faut que vous ayez souscrit l'assurance conducteur. Cette assurance paiera alors les frais médicaux et l'incapacité du conducteur résultant de l'accident. Si vous n'avez pas souscrit ces assurances facultatives, les frais seront à votre charge sauf si vous arrivez à prouver que lors de la chasse en cours, le chasseur a commis une faute en laissant le gibier se diriger vers la route...

Source: AWSR

