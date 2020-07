Le nombre de demandes de pistes cyclables sur Google Maps a augmenté de 69% chez nous depuis février, avant la crise du coronavirus, a indiqué Google. La Belgique se range parmi les huit pays où les pistes cyclables sont le plus souvent demandées dans l'outil.

À Bruxelles en particulier, le nombre de demandes d'itinéraires à vélo a augmenté de 76% depuis février.

Le top du classement est occupé par deux villes canadiennes: à Montréal et à Ottawa, les augmentations s'élèvent respectivement à 456% et 438%. La moyenne mondiale atteint 69%.

"Le vélo semble avoir gagné beaucoup de popularité depuis l'apparition du coronavirus", observe Google. "Non seulement car nous sommes en été dans de nombreuses régions du monde, mais aussi parce que le vélo peut être un moyen de transport perçu comme plus sûr et plus pratique pendant cette pandémie", analyse l'entreprise.

Google Maps propose des itinéraires pour les cyclistes depuis dix ans. Pour comprendre quelles rues et routes sont adaptées au vélo, le service se sert d'images et de données provenant d'organismes gouvernementaux, ainsi que de contributions des utilisateurs. Un mélange d'intelligence artificielle et d'algorithmes calculent ensuite l'itinéraire, en incluant des informations sur la pente du parcours.

Comment trouver une piste cyclable ?

Rendez-vous sur le site Google maps (ou l'application mobile)

Dans la barre de recherche, inscrivez la destination où vous souhaitez vous rendre (idéalement, écrivez l'adresse complète). Un point rouge s'affiche alors sur la carte.

Dans la colonne de gauche, cliquez sur "itinéraires" et inscrivez dans la barre de recherche votre localisation actuelle (ou tout autre point de départ de votre trajet).

Cliquez ensuite sur le symbole du cycliste. L'itinéraire le plus court devrait alors s'afficher (y compris la/les piste(s) cyclable(s) à emprunter).

Vous pouvez également afficher les rues en vision satellite, afin de voir à quoi ressemble votre parcours. Pour ce faire, cliquez sur la petite carte en bas à gauche (il est écrit "satellite") et zoomer au maximum sur l'endroit que vous souhaitez observer. Ou alors, déplacez le petit bonhomme jaune situé en bas à droite de l'écran et placez le directement à l'endroit souhaité sur la carte.

Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer cet itinéraire directement sur votre smartphone. Pour ce faire, cliquez sur "Envoyer l'itinéraire vers votre téléphone" et choisissez l'option qui vous intéresse.

