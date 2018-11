90% des plus de 50 ans sondés ne se sentent "chez eux" que s'ils sont propriétaires

80% se disent très heureux chez eux

Vous êtes un peu plus de 8 sur 10 à vous déclarer très satisfaits de votre habitation. Mieux : près de 90 % des sondés affirment se sentir bien chez eux. Plus on est jeune, plus on reconnaît qu'il y aurait des améliorations à apporter à son home sweet home, mais il faudrait que cette maison - neuve ou rénovée - soit à la hauteur des attentes : les 50 - 60 ans estiment à 7,9/10 leur note de satisfaction, et à 8,5/10 pour les 60 +. Plusieurs facteurs contribuent au fait de se sentir bien chez soi. Les plus cités ? Etre propriétaire de son logement, avoir des voisins sympathiques, bénéficier d'un environnement agréable et d'une réelle sensation d'espace chez soi.

