Au cours des cinq dernières années, 74 cyclistes sont morts et plus de 6.800 cyclistes ont été blessés lors d'un accident dans l'obscurité. Pourtant, il existe de nombreuses possibilités pour rester visible sur la route. A quoi faut-il faire attention avant de faire votre achat d'éclairage et accessoires? Suivez ces conseils pratiques pour mieux briller!

1. Minimum 100 lumens

Le nombre de lumens (puissance de la lumière) est mentionné en général sur l'emballage. Grâce à un éclairage produisant entre 50 et 100 lumens, vous êtes visible dans des rues très éclairées. Par contre, si vous roulez sur des routes mal éclairées, choisissez un éclairage d'une intensité comprise entre 100 et 500 lumens, voire supérieure à 500 lumens s'il s'agit de routes très sombres.

2. Allumez les lampes, même à l'arrêt

Lorsque vous roulez à vélo, vous êtes aussi souvent à l'arrêt. Choisissez donc un éclairage qui fonctionne même à l'arrêt. Vous serez de cette manière toujours visible.

3. Choisissez de bonnes piles

Si vous choisissez des lampes à piles, n'oubliez pas de les remplacer ou de les recharger à temps.

4. Choisissez une couleur adaptée

Optez donc pour des produits dans les couleurs fluo les plus visibles : jaune, vert ou orange.

5. Fluo, c'est bien... Réfléchissant, c'est mieux !

Le fluo aide déjà beaucoup, surtout lorsqu'il fait plus sombre le matin et le soir. Mais dans le noir, une matière réfléchissante a un impact bien plus important sur votre visibilité.

6. Les vêtements clairs sont beaucoup plus visibles

Avec des vêtements sombres, vous ne serez visible qu'à une vingtaine de mètres, contre 50 mètres avec des vêtements clairs.

7. Choisissez un équipement qui vous plaît

N'achetez pas sans réfléchir un produit que vous n'aimez pas. Vous risquez probablement de le laisser au fond de l'armoire après l'avoir utilisé quelques fois. Il existe de nombreux gadgets et vêtements visibles qui suivent les tendances de la mode. Plusieurs marques de vêtements proposent même leur propre veste fluo tendance.

