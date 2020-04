Les Belges ont la réputation d'être casaniers et cela semble être aussi le cas entre les générations. Près de 22% des grands-parents (21,79%) qui ont au moins un petit-enfant de 15 ans ou moins, habitent à une distance de moins de 1 km d'un de ceux-ci. 4,5% d'entre eux habitent même avec leurs petits-enfants. C'est ce qui ressort des nouveaux chiffres de Statbel, l'office belge de statistique.

Durant la crise actuelle du coronavirus, il a été demandé aux parents de ne plus rendre visite aux grands-parents et de ne plus faire appel à eux pour s'occuper des enfants. Même si la distance réelle entre les grands-parents et les petits-enfants est, dans la pratique, relativement faible.

La moitié des grands-parents habitent à moins de 5 km de leurs petits-enfants

Près de 52% des grands-parents, soit plus de 925.000 personnes en chiffres absolus, ont au moins un petit-enfant qui habite à moins de 5 km. Par ailleurs, pour un peu plus de 308.000 grands-parents, la distance se situe entre 5 et 10 kilomètres.

Dans le contexte de la crise actuelle, les plus de 4.000 personnes âgées de plus de 80 ans (4.176) et les 28.663 grands-parents âgés de 65 à 80 ans qui habitent dans le ménage de leurs (petits-)enfants sont un groupe qui mérite une attention particulière. Ils sont en effet dans l'impossibilité de s'isoler de leurs petits-enfants.

A l'inverse, près de 109.000 grands-parents n'ont pas de petits-enfants qui habitent dans un rayon de 50 km. Un peu plus de 9.000 personnes âgées de plus de 80 ans sont dans ce cas.

Nombre de grands-parents selon la distance par rapport à leurs petits-enfants distance total moins de 65 ans entre 65 et 80 ans 80+ cohabitant 80.242 47.403 28.663 4.176 moins de 1 km 308.373 146.773 145.261 16.339 entre 1 et 5 km 536.440 271.210 238.761 26.469 entre 5 et 10 km 308.310 158.169 134.316 15.825 entre 10 et 25 km 303.205 151.091 134.244 17.870 entre 25 et 50 km 138.323 64.844 63.665 9.814 plus de 50 km 108.959 46.785 53.133 9.041 total 1.783.852 886.275 798.043 99.534

Trois petits-enfants sur quatre ont un grand-parent à moins de 10 km

Si nous calculons les résultats du point de vue des petits-enfants (de 15 ans ou moins), nous constatons que, pour un peu moins de 79% des enfants (78.55%) ayant au moins un grand-parent résidant en Belgique, le grand-parent habitant le plus près réside à 10 km maximum.

Pour 63% (62,83) des enfants, au moins un grand-parent habite à une distance qui peut être parcourue à vélo (entre 1 et 5 km) et pour 28,5% (28,48), il habite juste à côté (à moins de 1 km) ou avec eux (5,85%).

19,79% des enfants (382.563 enfants en chiffres absolus) n'ont soit plus de grands-parents, soit pas de grand-père ou de grand-mère qui habite en Belgique. Ces enfants ne sont ni repris dans le tableau ci-dessus, ni inclus dans le calcul des pourcentages.

Nombre de petits-enfants selon la distance par rapport à leurs grands-parents distance total pourcentage cohabitant 90.765 6% moins de 1 km 350.766 23% entre 1 et 5 km 532.619 34% entre 5 et 10 km 243.757 16% entre 10 et 25 km 195.793 13% entre 25 et 50 km 81.091 5% plus de 50 km 55.748 4% total 1.550.539 100%

