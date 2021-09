Le casque de vélo le plus cher n'est pas forcément le plus sûr, indique l'organisation de mobilité Touring, qui a réalisé une étude avec son homologue allemand ADAC sur la fiabilité des casques. Le prix ne doit pas être le principal facteur lorsqu'on choisit son matériel de protection.

Pour leur étude, les deux organismes ont testés la fiabilité de 14 casques de vélo pour adultes. Leur conclusion: tous les casques offrent une bonne protection générale, avec néanmoins quelques différences notables en matière de protection, de confort et de matériaux. Autre constat: le casque le plus cher n'est pas celui qui protège le mieux en cas d'accident de vélo... Touring offre cinq règles à suivre pour sélectionner au mieux son casque.

1. N'achetez jamais un casque sans l'avoir essayé

Pour le matériel de protection, évitez les achats en ligne. Mieux vaut toujours se rendre dans un magasin où il vous est possible de tester différents casques. Il doit être confortable et bien ajusté, et la lanière doit s'ouvrir et se fermer facilement.

2. Vérifiez la visibilité

Pour être visible par les autres usagers de la route, mieux vaut choisir un casque doté au minimum d'éléments réfléchissants, et même d'une lumière. Privilégiez les casques de couleur claire.

3. Remplacez un casque après une chute

En cas de chute, remplacez votre casque, même s'il n'a pas l'air abîmé. Des dommages invisibles peuvent avoir affecté les propriétés d'absorption des chocs de votre casque. Pour cette même raison, évitez donc les casques d'occasion.

4. Vérifiez le matériel

Un casque aussi peut contenir des produits chimiques. Menez donc votre petite enquête et vérifiez les composants de votre casque: jetez un oeil à l'intérieur de votre casque, une étiquette devrait s'y trouver. Les casques doivent pouvoir résister à la chaleur et ne doivent pas contenir de produits chimiques nocifs pour la peau. De même, ils doivent est dotés de trous d'aération.

5. Choisissez en fonction de vos besoins

Il existe deux types de casques adaptés à diverses situations: "urban" (ou "city") et "racing". Le casque "urban" est plus arrondi qu'un casque "racing" et convient donc mieux aux déplacements domicile-lieu de travail. Le casque "racing", plus aérodynamique, conviendra davantage aux plus sportifs d'entre nous.

