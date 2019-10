Le couple a souvent pour mauvaise habitude d'entrer dans la routine. Pour éviter ça, cultivez votre âme d'enfantafin d'entretenir l'humour, le jeu et la complicité.

1 - SE RETROUVER UN SOIR PAR SEMAINE

Chacun a son tour organise la soirée. Le but est de se retrouver autour de ce que l'un de des deux aime faire et de profiter pour entrer dans le monde de l'autre. C'est une soirée séduction, soyez prévenants tous les deux. Faites-en un moment détente, plaisir et rire! On peut même envisager de se lire " Les 36 questions pour retomber amoureux " du psychologue américain Arthur Aron, juste pour voir si sa théorie fonctionne !

...