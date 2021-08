Chaque Belge jette en moyenne 1,8 kilos de nourriture lors des départs en vacances. Envie de réduire vos déchets alimentaires estivaux ? Too Good To Go - une appli qui permet aux citoyens de récupérer les invendus - donne 5 conseils pour vous mettre sur la bonne voie.

Une étude de Too Good To Go montre que 32% des Belges jettent de la nourriture principalement à leur retour de vacances. Les fruits et légumes arrivent en tête (45%), suivis des oeufs (24%), des plats préparés (18%) et des produits laitiers/viande/poisson (13%). Voici 5 conseils pour limiter le gaspillage.

1. Mangez les aliments périssables en premier

Quelques jours avant votre départ, rassemblez tous vos aliments périssables dans un endroit bien visible du frigo ou sur le plan de travail. Mangez-les en premier. Mais surtout, ne les perdez pas de vue! Oublier de la nourriture est en effet la raison la plus courante pour laquelle nous jetons des aliments.

2. Congelez futé

Il vous reste des fruits et légumes que vous n'allez pas manger ? Blanchissez-les et mettez-les au congélateur. Pour ce faire, portez une casserole d'eau à ébullition et ajoutez-y les aliments. Après quelques minutes, retirez les fruits ou légumes de l'eau et rincez-les à l'eau froide (glacée). Mettez les fruits et légumes au congélateur avec une étiquette sur l'emballage.

3. Soyez créatif

N'ayez pas peur de combiner des aliments que vous ne mettriez pas ensemble à première vue. C'est ainsi que sont créés les plats les plus fantastiques. Pas d'inspiration ? Il existe de nombreuses applications qui vous aident à tirer le meilleur parti de vos restes.

4. Lisez attentivement l'étiquette

Il existe de nombreux termes difficiles à interpréter dans l'indication des dates de péremption des produits. La date limite de consommation (DLC) est à respecter alors que la date de durabilité minimale (DDM) doit être évaluée. Pour éviter de manger quelque chose qui est périmé, faites appel à tous vos sens : regardez (a-t-il toujours l'air bon ?), sentez (a-t-il une odeur bizarre ?) et goûtez (a-t-il un goût inhabituel ?).

Lire aussi > Comment lire une date de péremption?

5. Partagez

Préparez un repas pour quelqu'un d'autre avec les restes de votre frigo. Cuisinez pour votre famille, vos amis, mais aussi vos voisins ! Il n'y a rien de plus pratique que d'avoir un voisin heureux qui garde un oeil ouvert sur votre chez vous lorsque vous êtes en vacances.

Une étude de Too Good To Go montre que 32% des Belges jettent de la nourriture principalement à leur retour de vacances. Les fruits et légumes arrivent en tête (45%), suivis des oeufs (24%), des plats préparés (18%) et des produits laitiers/viande/poisson (13%). Voici 5 conseils pour limiter le gaspillage.Quelques jours avant votre départ, rassemblez tous vos aliments périssables dans un endroit bien visible du frigo ou sur le plan de travail. Mangez-les en premier. Mais surtout, ne les perdez pas de vue! Oublier de la nourriture est en effet la raison la plus courante pour laquelle nous jetons des aliments.Il vous reste des fruits et légumes que vous n'allez pas manger ? Blanchissez-les et mettez-les au congélateur. Pour ce faire, portez une casserole d'eau à ébullition et ajoutez-y les aliments. Après quelques minutes, retirez les fruits ou légumes de l'eau et rincez-les à l'eau froide (glacée). Mettez les fruits et légumes au congélateur avec une étiquette sur l'emballage.N'ayez pas peur de combiner des aliments que vous ne mettriez pas ensemble à première vue. C'est ainsi que sont créés les plats les plus fantastiques. Pas d'inspiration ? Il existe de nombreuses applications qui vous aident à tirer le meilleur parti de vos restes.Il existe de nombreux termes difficiles à interpréter dans l'indication des dates de péremption des produits. La date limite de consommation (DLC) est à respecter alors que la date de durabilité minimale (DDM) doit être évaluée. Pour éviter de manger quelque chose qui est périmé, faites appel à tous vos sens : regardez (a-t-il toujours l'air bon ?), sentez (a-t-il une odeur bizarre ?) et goûtez (a-t-il un goût inhabituel ?).Préparez un repas pour quelqu'un d'autre avec les restes de votre frigo. Cuisinez pour votre famille, vos amis, mais aussi vos voisins ! Il n'y a rien de plus pratique que d'avoir un voisin heureux qui garde un oeil ouvert sur votre chez vous lorsque vous êtes en vacances.