Contrairement aux tiques et aux moustiques, les guêpes ne piquent que lorsqu'elles se sentent menacées, et non pas parce qu'elles veulent notre sang. Mais si elles vous ennuient, il existe des astuces pour les tenir éloignées.

Marre de voir tournoyer des guêpes durant les chaudes journées d'été? Pas de panique, elles ne vous attaqueront pas tant que vous restez calmes. "En tant qu'insectivores, les guêpes se moquent bien de nous. Et puis surtout, elles sont utiles, notamment pour exterminer les moustiques et les mouches", explique l'entomologiste Wim Van Bortel (ITG). En raison de leur penchant pour le sucré, les guêpes se révèlent toutefois de grandes amatrices de barbecues et de fêtes au jardin. À notre plus grand dam...

En général, une piqûre de guêpe provoque une réaction locale sur la peau. Vous pouvez la désinfecter et éventuellement la traiter avec de la glace ou une pommade à la cortisone en cas de démangeaisons. En cas de réaction allergique (gonflement de la gorge, problèmes respiratoires, perte de connaissance), il faut se rendre immédiatement aux urgences. "Les personnes qui ont vécu cette expérience une fois risquent fort de la répéter à la prochaine piqûre. Dans ce cas, il est préférable d'avoir un stylo d'adrénaline sur soi (Epipen, par exemple) en permanence pendant l'été. Les guêpes ne transmettent pas d'agents infectieux", précise le Dr Ula Maniewski-Kelner.

Comment les éloigner de votre terrasse

Placez les pièges à guêpes plus loin au soleil, comme un bol rempli de grenadine. Autre solution: prenez une bouteille en plastique, coupez la moitié supérieure et placez-la à l'envers sur la moitié inférieure. Une fois à l'intérieur, les guêpes ne pourront plus en sortir et s'y noieront.

Brûler du café moulu dans un plat.

Offrez-leur une alternative: placez une "table" au fond de votre jardin avec des fruits pourris comme une pomme ou une prune. Cela occupera les guêpes pendant longtemps.

Evitez les couleurs vives et les odeurs fortes comme le parfum, l'alcool et la sueur. Les guêpes en raffolent.

Espèce exotique asiatique Depuis quelques années, les guêpes ont été rejointes par l'envahissant frelon asiatique, qui se distingue du frelon européen par ses couleurs (extrémité des pattes jaune). "Celui-ci figure sur la liste des espèces exotiques à combattre car il s'attaque à des ruches entières. Mais vis-à-vis de l'homme, ses piqûres ne sont pas plus dangereuses".

