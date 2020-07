Vous partez en vacances cet été, mais vous ne pouvez pas emmener votre animal de compagnie avec vous ? Voici trois solutions pour assurer la garde de votre chien ou de votre chat en votre absence.

Les amis avant tout

Avant de parcourir les sites à la recherche de la solution la moins chère, pourquoi ne pas commencer par demander à vos connaissances s'ils seraient disposés à vous rendre service ? Pensez-y : vos voisins sont peut-être disponibles cet été pour venir nourrir le chat ou promener le chien en votre absence. Sinon, un ami qui apprécie les animaux et/ou qui vit près de chez vous serait sûrement ravi de vous aider. Et si vous ne trouvez personne dans votre cercle d'amis proches, un petit message sur les réseaux sociaux vous permettra certainement de trouver la perle rare.

L'hôtel-pension pour animaux

Si les pensions pour animaux existent depuis longtemps, l'offre ne cesse d'augmenter et de se diversifier. Des services d'hôtel de luxe spécialement pensés pour votre compagnon à poils font désormais leur entrée sur le marché. Chambre séparée, jardin, dispositifs de jeu, caresses à volonté... Un véritable séjour de détente pour votre animal de compagnie. Certains hôtels proposent même des services de webcam ou de photos afin de vous tenir informé du bien-être de votre loulou.

Les tarifs pour les chats varient de 11€ (pour une chambre basique) à 35€ (pour une chambre de luxe), et pour les chiens, les tarifs varient de 14€ à 26€.

Quelques exemples : hotelhailie.be, hotel-carotte.be/,clebsmed.be.

Le pet-sitter

Des personnes offrent également leur service pour s'occuper de votre animal de compagnie en votre absence. C'est ce qu'on appelle des "pet-sitters". Plusieurs formules existent : confiez votre compagnon à quatre pattes à une famille d'accueil, à votre domicile ou celui du pet sitter, ou demandez au pet-sitter de venir quotidiennement chez vous afin de le nourrir et le promener. Si vous prenez l'option "garde à domicile", vous vous assurez aussi les services d'un home-sitter qui veillera sur votre habitation pendant vos vacances.

Les tarifs varient d'un pet-sitter à l'autre.

Quelques exemples : yoopies.be, listminut.be, be.holidog.com.

