Les occasions de se rendre heureux sont en fait très simples et nombreuses. Et c'est la science qui le dit.

Diverses études montrent que certaines habitudes et activités favorisent la production de molécules associées au bonheur telles que la dopamine, l'endorphine, la dopamine ou encore l'ocytocine. Et procurent un sentiment profond de satisfaction et d'accomplissement, donnant ainsi tout son sens à la vie.

1. Tout d'abord, rien ne sert de partir à la conquête du bonheur sans satisfaire un besoin physiologique de base absolu qui est celui du sommeil. Six heures et quart de sommeil, c'est le minimum absolument nécessaire. En-dessous, le moral ne suit pas! 2. Si une alimentation équilibrée fait partie des besoins primaires nécessaires à une bonne santé, la science a récemment démontré que la consommation quotidienne de fruits et légumes booste considérablement la sensation de bonheur. Et le chocolat noir y participe aussi en combattant stress, anxiété et dépression tout en ayant un impact positif sur la mémoire, la concentration et les fonctions cognitives. 3. Des relations humaines solides et durables, en amitié, en amour et sur le plan familial, sont une autre composante essentielle du sentiment de bonheur. Pour entretenir ses relations, rien de tel que l'amour, la bienveillance, l'altruisme, la générosité, la gratitude: ce sont de véritables piliers du bonheur. 4. Ajoutons à ce tableau déjà très alléchant l'animal de compagnie. Souvent chien ou chat, ce fidèle compagnon est considéré comme un confident qui offre du réconfort, empêche de se sentir seul, fait rire, détend et donne du sens à une vie réussie. 5. Vivre, de surcroît, au bord de la mer serait le top. Rien ne vaut en effet un paysage maritime pour atteindre le niveau le plus élevé de bien-être. 6. Avec des livres autour de soi, c'est encore mieux car la lecture est, elle aussi, une grande pourvoyeuse d'émotions positives et a, entre autres vertus, celle d'améliorer ses relations avec autrui. 7. Et quoi qu'en disent certains, une bonne situation financière augmente la satisfaction liée à la vie. Mais attention, celle-ci baisse lorsque les plus hauts revenus sont atteints. 8. La créativité, c'est ce qui permet de donner une forme concrète au potentiel contenu en chacun de nous tout en laissant nos émotions s'exprimer librement. 9. Parmi les activités créatrices pourvoyeuses d'un niveau élevé de bien-être, le travail professionnel peut procurer un fort sentiment d'utilité et d'accomplissement. 10. Le ménage, quand il est bien vécu, ouvre aussi la porte à la créativité qui peut s'avérer triplement efficace: on fait le ménage dans sa maison et dans sa tête tout en se livrant à une activité physique, elle-même nécessaire à notre équilibre psychique. Ainsi, comme le chante Zouk Machine "Nettoyer, aspirer, astiquer pour que la case soit toujours pimpante" permet en même temps de larguer idées noires et pensées négatives. 11. Idem pour le rangement, idéal pour faire le tri dans ce qui encombre l'esprit et ainsi repartir à neuf. 12. La cuisine, par laquelle nous régalons nos proches par le don de nos talents culinaires, apporte sa part non négligeable de satisfaction personnelle et de sentiment d'accomplissement. 13. Et quoi de mieux que le jardinage pour se sentir bien dans ses bottes? Rien de plus gratifiant que de voir pousser les graines semées et les plants repiqués. Grâce à l'attention quotidienne qu'elles requièrent, les plantes du jardin occupent positivement l'esprit. Effet apaisant garanti. 14. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons que le tricot est lui aussi bien placé au hit-parade des activités qui rendent heureux. 15. Notre corps et notre tête ont besoin de bouger pour aller bien, nous le savons bien. Il est maintenant avéré que les balades en forêt apportent un maximum de bien-être grâce à la profonde relaxation et au sentiment de lâcher prise qu'elles procurent. 16. Ne boudons pas la musique! Elle recèle des trésors de vertus: motivante, énergisante, libératrice, apaisante, elle aide à se défouler et est utilisée pour réduire stress et douleur. 17. Rien de tel, par ailleurs, que des rapports sexuels bien vécus pour se sentir heureux. Le plaisir est un antistress, un antivieillissement, un très bon antidépresseur! Après 50 ans, une activité sexuelle régulière permet de conserver de bonnes performances intellectuelles. 18. Le voyage contribue aussi au bonheur en offrant la possibilité de vivre de nouvelles expériences, de changer de cadre et d'habitudes, d'adopter de nouveaux gestes quotidiens et parfois même de quitter certains cercles vicieux. Souvent source d'émerveillement, il permet d'engranger de beaux souvenirs.19. Une vie bien remplie apportera le bonheur à condition de vivre pleinement le moment présent. C'est pourquoi la méditation, la pleine conscience et le yoga font tant parler d'eux: ils aident à s'ancrer fermement dans l'instant présent, de manière à empêcher le mental de se préoccuper du passé et d'anticiper le futur, deux habitudes extrêmement néfastes pour le moral. 20. Enfin, n'oublions pas, par-dessus tout cela, de rire. Véritablement libérateurs, le rire et l'humour diminuent comme par magie le stress et la douleur, aident à prendre la vie avec plus de légèreté et nous rapprochent les uns des autres.