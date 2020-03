En février 1920, Élisa Michiels et Lambertine Bonjean, toutes deux aveugles, créaient une bibliothèque regroupant des livres transcrits en braille, donnant ainsi naissance à la Ligue du même nom. Un siècle plus tard, l'ASBL souffle ses bougies tout en musique et en activité et s'offre un petit coup de jeune avec une campagne multisupports et un logo adapté pour l'occasion.

Pour ses 100 ans, la Ligue Braille a un souhait: favoriser encore davantage l'inclusion des personnes malvoyantes et aveugles dans la société. Comment? En tissant du lien entre les 15.500 personnes qu'elle épaule en Belgique et leurs proches, les praticiens, les pouvoirs publics et les voyants en général. Pour ce faire, la Ligue ambitionne notamment de développer un suivi global et sur le long terme pour les enfants, mais aussi d'accompagner les seniors dans la transition technologique.

La "Journée des familles", le 19 septembre, proposera ainsi des activités pour les enfants aveugles et malvoyants de 3 à 18 ans et leurs frères et soeurs, mais aussi des forums d'échange d'expériences pour les parents et un concert pour tous. La Ligue Braille ira également à la rencontre d'élèves de primaire et de secondaire pour leur faire découvrir de manière ludique comment une personne malvoyante est autonome au quotidien.

La BrailleMobile fera par ailleurs étape dans les 12 villes où la Ligue tient une antenne, dont Liège, Libramont, Namur, Bruxelles, Charleroi et Ath. Les curieux y repéreront des balances de cuisine parlantes, des GSM adaptés ou encore des détecteurs de couleur parmi 80 articles qui renforcent l'indépendance des personnes malvoyantes. Chacun pourra également chanter "joyeux anniversaire" à l'association, qui récoltera deux euros par voix enregistrée.

Les plus de 65 ans ne seront pas en reste avec notamment deux "thés dansants" sur le thème des années '20, les 12 et 13 novembre à Bruxelles. Un nouveau fonds spécialement dédié aux seniors, qui sont de plus en plus nombreux à faire appel à la Ligue, financera en outre l'acquisition de tablettes et smartphones pour les personnes devenues aveugles ou malvoyantes après 65 ans. "Ces personnes n'ont en effet pas droit aux aides régionales, pour des raisons historiques liées à l'âge de la pension mais qui se perpétuent encore aujourd'hui", rappelle Michel Magis, directeur de la Ligue Braille.

Autre temps fort de ce centenaire, trois concerts - à Bruxelles, Charleroi et Gand - du choeur Scala dédiés aux "Noms de filles" en hommage aux fondatrices Élisa Michiels et Lambertine Bonjean.

La campagne-anniversaire de la Ligue Braille se déclinera à la télévision, en radio et sur les réseaux sociaux via les portraits d'une fringante senior, d'un trentenaire sportif et de la jeune chanteuse Mai-Li, qui montera d'ailleurs sur scène durant les concerts de Scala.

Le coup d'envoi des festivités sera donné le 5 mars à la Foire du livre de Bruxelles. L'action prendra fin le 4 janvier 2021, à l'occasion de la Journée mondiale du Braille.

Plus d'infos :www.braille.be/fr.

Pour ses 100 ans, la Ligue Braille a un souhait: favoriser encore davantage l'inclusion des personnes malvoyantes et aveugles dans la société. Comment? En tissant du lien entre les 15.500 personnes qu'elle épaule en Belgique et leurs proches, les praticiens, les pouvoirs publics et les voyants en général. Pour ce faire, la Ligue ambitionne notamment de développer un suivi global et sur le long terme pour les enfants, mais aussi d'accompagner les seniors dans la transition technologique. La "Journée des familles", le 19 septembre, proposera ainsi des activités pour les enfants aveugles et malvoyants de 3 à 18 ans et leurs frères et soeurs, mais aussi des forums d'échange d'expériences pour les parents et un concert pour tous. La Ligue Braille ira également à la rencontre d'élèves de primaire et de secondaire pour leur faire découvrir de manière ludique comment une personne malvoyante est autonome au quotidien. La BrailleMobile fera par ailleurs étape dans les 12 villes où la Ligue tient une antenne, dont Liège, Libramont, Namur, Bruxelles, Charleroi et Ath. Les curieux y repéreront des balances de cuisine parlantes, des GSM adaptés ou encore des détecteurs de couleur parmi 80 articles qui renforcent l'indépendance des personnes malvoyantes. Chacun pourra également chanter "joyeux anniversaire" à l'association, qui récoltera deux euros par voix enregistrée. Les plus de 65 ans ne seront pas en reste avec notamment deux "thés dansants" sur le thème des années '20, les 12 et 13 novembre à Bruxelles. Un nouveau fonds spécialement dédié aux seniors, qui sont de plus en plus nombreux à faire appel à la Ligue, financera en outre l'acquisition de tablettes et smartphones pour les personnes devenues aveugles ou malvoyantes après 65 ans. "Ces personnes n'ont en effet pas droit aux aides régionales, pour des raisons historiques liées à l'âge de la pension mais qui se perpétuent encore aujourd'hui", rappelle Michel Magis, directeur de la Ligue Braille. Autre temps fort de ce centenaire, trois concerts - à Bruxelles, Charleroi et Gand - du choeur Scala dédiés aux "Noms de filles" en hommage aux fondatrices Élisa Michiels et Lambertine Bonjean. La campagne-anniversaire de la Ligue Braille se déclinera à la télévision, en radio et sur les réseaux sociaux via les portraits d'une fringante senior, d'un trentenaire sportif et de la jeune chanteuse Mai-Li, qui montera d'ailleurs sur scène durant les concerts de Scala. Le coup d'envoi des festivités sera donné le 5 mars à la Foire du livre de Bruxelles. L'action prendra fin le 4 janvier 2021, à l'occasion de la Journée mondiale du Braille.Plus d'infos :www.braille.be/fr.