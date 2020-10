Quelle est notre couleur préférée, par ailleurs élue couleurs Pantone de l'année ? Le bleu, bien sûr. Faites ici le plein d'anecdotes à ressortir en société !

En début de saison, c'est toujours la même question qui revient : quelle est la couleur-phare qu'il faut avoir dans sa garde-robe ? Aujourd'hui, la réponse est plus que jamais : celle que vous voulez. Pareil en déco, tous les styles cohabitent. Et de toute manière, la tendance, c'est de ne plus suivre les tendances.

Pour en revenir à notre question initiale, il est clair que d'année en année, de saison en saison, le bleu garde le haut du pavé. N'a-t-on pas dit que le bleu était le nouveau noir ? A savoir un classique intemporel qui se marie avec tout.

1 Pourquoi on aime s'habiller en bleu

Le bleu, c'est carrément notre couleur préférée, celle qui nous fait du bien. On se sent en harmonie avec nous-mêmes, libre, voire rebelle. C'est une des clés du succès du jean.

Certains ont en fait leur marque de fabrique. Comme Michou (du cabaret de Montmartre) qui s'habillait toujours en bleu, portait des lunettes bleues et a choisi d'être enterré dans un costume bleu et un cercueil bleu, emmené par un corbillard bleu. Pourquoi ? Parce que, en l'honneur de la Vierge Marie, sa maman l'habillait toujours en bleu ou en bleu ciel. Michou a gardé cette tradition en pensant à sa maman.

© iStock

2 S'habiller en bleu est une bonne idée

Car on est sûr de ne pas commettre d'erreur, cela plaît à tout le monde. Le bleu est idéal, par exemple, pour un entretien d'embauche.

Le bleu foncé remplace avantageusement le noir, moins dur au visage. Il se marie avec toutes les autres couleurs. En automne, il est magnifique avec du caramel, par exemple. Le tout, c'est de lui ajouter un petit quelque chose, un sac jaune, des chaussures léopard... pour le décoincer.

3 Pourquoi le bleu de travail est-il bleu ?

C'est à la fin XIXème siècle, après la révolution industrielle, que le bleu de travail se généralise. Très vite il est devenu la tenue des ouvriers. L'objectif étant d'habiller les travailleurs d'un vêtement peu salissant et pratique, facile à nettoyer. Le bleu était aussi à l'époque une couleur facile et peu couteuse à produire. Les supérieurs hiérarchiques portaient quant à eux des couleurs blanches ou grises pour se distinguer.

© iStock

4 C'est notre couleur préférée

Le bleu, c'est notre couleur préférée, en tout cas celle des Occidentaux, celle qui nous fait du bien. C'est celle qui indique, comme dans le code de la route, que les choses sont autorisées. Elle est apaisante, invite au rêve, ni violente ni transgressive. C'est la couleur de la paix, une des symboliques du drapeau européen.

Mais le bleu n'a pas toujours été notre couleur préférée... Avant le XIIe siècle, le bleu est carrément rejeté. Pour les Romains, le bleu est la couleur des barbares. Donc, s'habiller de bleu est dévalorisant. Avoir les yeux bleus est une disgrâce physique et un signe de moeurs dissolues chez les femmes. Saviez-vous que l'eau est représentée en vert et non bleu jusqu'au 15e siècle ?

© iStock

5 A partir du XIIè siècle, le bleu devient à la mode et envahit tout. Pourquoi ?

D'abord, parce la Vierge Marie est représentée en bleu dans la peinture (avant, elle portait toutes les couleurs), ce qui deviendra sa couleur attitrée. Or, c'est l'époque où le culte marial prend son envol ce qui assure la promotion du bleu et l'étend à toute la production artistique.

Et puis, il y a le roi de France qui avec son écu d'azur semé de fleurs de lys, promotionne lui aussi le bleu. Du coup, tous les aristos s'empressent de l'imiter.

Enfin, il y a le progrès technique qui permettent désormais la fabrication d'un beau bleu clair et lumineux. Mais le vrai envol du bleu super star aura lieu au XVIIIe siècle, notamment avec l'utilisation de l'indigo, qui est un colorant naturel. Le jeune Werther de Goethe, qui porte du bleu, va lui aussi fortement contribuer au succès.

6 Puis, le bleu va connaître des hauts et des bas...

Jusqu'à ce qu'arrive le jean, le "blue" jean, qui va s'imposer dans toutes les garde-robes.

7 Le bleu est une couleur qui offre beaucoup d'avantages

Il stimule la créativité. Avec un fond d'écran bleu, vous réussissez mieux vos tâches, mais vous êtes surtout plus créatif.

Il stimule l'intuition. On fait plus appel à son intuition dans une ambiance bleue.

Il est sédatif. C'est pourquoi le bleu est recommandé dans les chambres et qu'il colore les pilules destinées à favoriser le sommeil. Et ce même si la "petite pilule bleue" désigne aussi celle qui a pour effet de réveiller les ardeurs de ces messieurs !

Le bleu étant la couleur de l'eau, il est donc idéal dans les salles de bains.

8 Mais attention, il faut parfois l'éviter...

Il peut aussi donner le blues et est donc à éviter chez les dépressifs ou les ados qui ont du mal à se lever le matin.

En alimentation, le bleu peut être répulsif. Si une vaisselle bleue n'est pas une bonne idée pour stimuler l'appétit, en revanche, un soda est perçu plus frais quand il est servi dans un verre bleu.

9 Il est utilisé par les marques

Les couleurs sont des codes très importants pour les enseignes de luxe. Véhiculé par des emballages, c'est un outil d'identification - c'est ce que l'oeil perçoit de prime abord. C'est comme ça que tout le monde a reconnu d'où venait le cadeau que Mélania Trump a offert à Michelle Obama lors de la passation de présidence (un cadre en argent). La couleur emblématique de Tiffany & Co., un bleu-vert proche du turquoise, créé sur mesure, est depuis plus de 180 ans associée à la maison de joaillerie créée en 1837 à New York.

© iStock

Ce Tiffany blue symbolise à la perfection l'alliance pérenne entre une marque et sa couleur. Dans le New York Sun en 1906, on pouvait lire: "Tiffany possède dans son magasin une chose qu'il refusera de vous vendre, qu'importe la somme d'argent que vous pourrez lui proposer. Cette chose, et il insistera pour vous l'offrir, est l'une de ses boîtes."

10 C'est la couleur des réseaux sociaux

C'est également la couleur fétiche des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedln). Mais au fait, pourquoi le logo de Facebook est bleu? C'est tout bête : parce que Marc Zuckerberg est daltonien et que c'est la seule couleur qu'il voit correctement.

A lire : Michel Pastoureau, Bleu, histoire d'une couleur, éd. Le Seuil, 2000.

Jean-Gabriel Causse, éd. du Palio/J'ai LuL'étonnant pouvoir des couleurs, 2014

