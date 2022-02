En février, sous sa forme de rave, le céleri est l'un des rares légumes de saison. Mais outre son aspect aromatique prononcé, en quoi est-il intéressant?

DEUX PLANTES PROCHES

Céleri-rave et céleri vert sont deux plantes d'une même espèce, mais dont des parties différentes sont consommées, respectivement le bulbe et les parties aériennes. Leur profil nutritionnel est toutefois globalement identique: tous deux sont riches en fibres (même si les branches de céleri consommées crues sont souvent épluchées, ce qui en ôte une grande partie) et en micronutriments, notamment en vitamines C, B6 et en potassium. Ce dernier permet de réguler les taux de sodium dans l'organisme, en diminuant légèrement les risques cardiovasculaires, et s'avère diurétique. Ce n'est pas un hasard si le céleri se retrouve dans la plupart des smoothies soi-disant "détox": anti-inflammatoire, anti-bactérien, il contient des anti-oxydants, comme la lutéine, et des composés, les polyacétylènes, qui semblent avoir la capacité d'endiguer le développement des cellules cancéreuses in vitro.À noter toutefois qu'un tel effet n'a pas encore été démontré in vivo et qu'il n'est pas sûr qu'une ration "normale" de céleri puisse avoir un impact notable à ce niveau. D'autant plus s'il est cuit, car de nombreux composés disparaissent à la cuisson. Le céleri peut aussi se consommer sous forme de graines, dans lesquelles la concentration de micro-nutriments est plus importante. Le céleri est un allergène puissant (3e allergie la plus courante chez l'adulte). Mieux vaut donc s'assurer qu'aucun convive n'est allergique avant de le cuisiner. Attention, à cause de son profil aromatique, il se cache dans de très nombreuses préparations tels que bouillons, fonds, plats préparés... Il est par ailleurs riche en vitamine K, nécessaire à la coagulation. De ce fait, sa consommation peut nuire au bon effet des médicaments anti-coagulants. Enfin, le céleri contient des furanocoumarines, molécules photosensibles: en cas de manipulation préalable à une exposition au soleil, il peut entraîner des irritations de la peau.