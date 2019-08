Les cas d'infections sexuellement transmissibles explosent en Belgique. Un problème qui concerne aussi les 50+!

Ce matin, nous écrit une lectrice de longue date, la presse belge publie un article sur le nombre d'infections sexuellement transmissibles (IST) qui explose en Belgique. Cela m'interpelle fortement car j'en suis témoin personnellement. Libre, je suis à la recherche d'une relation amoureuse durable et suivie. Sans succès car aucun des partenaires potentiels ne voulait avoir d'intimité protégée. Ces hommes de plus de 50 ans sont souvent universitaires, pères et grands-pères, en couple, avec des relations multiples et éphémères. Merci d'alerter sur ce sujet. " Il est vrai qu'on croit souvent que la nécessité de se protéger diminue avec le temps; les campagnes de sensibilisation sont d'ailleurs exclusivement axées vers les très jeunes adultes.

...