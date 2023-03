Depuis des siècles, on attribue aux cristaux et aux pierres précieuses des pouvoirs bénéfiques. Un engouement relancé par des célébrités.

De Victoria Beckham qui met des cristaux partout dans sa maison pour stimuler l'énergie positive à Adèle qui ne monte jamais sur scène sans avoir du lapis-lazuli dans son sac à main en passant par Katy Perry qui porte du quartz rose pour attirer les hommes ou la DJ Anouk Matton qui affirme qu'une turquoise protège contre toutes sortes de maladies et la pollution environnementale. Même le maire de New York a annoncé publiquement que sa ville devait son dynamisme à la présence de... cristaux dans son sous-sol. Il n'en fallait pas plus pour que des opportunistes peu scrupuleux s'engouffrent dans la brèche en proposant des pierres sous toutes sortes de formes dans des boutiques (souvent en ligne) branchées ou len es incorporant dans des cosmétiques coûteux afin d'en faire un commerce lucratif. La croyance dans les pierres de guérison a depuis longtemps dépassé le milieu des baba cools. "En tant que créatrice de bijoux, ce serait mon voeu le plus cher que les pierres précieuses puissent guérir ou prévenir les maladies, mais malheureusement, c'est une absurdité, il n'existe d'ailleurs pas la moindre preuve scientifique. Si ces pierres précieuses irradiaient réellement de l'énergie ou émettaient des vibrations protectrices, ce phénomène serait mesurable scientifiquemen", souligne Claire Moens qui travaille avec des pierres précieuses depuis déjà trente ans. Membre du Cercle d'études pour l'évaluation critique des pseudosciences et du paranormal, elle a enquêté sur les origines de ce phénomène qui a toute une histoire. Il est évident que les cristaux fascinent par leur beauté. "En fait, ils sont très simples en termes de composition chimique et aujourd'hui, nous savons parfaitement comment ces pierres se forment et d'où elles tirent leurs couleurs étonnantes. On ne disposait évidemment pas de ces connaissances dans le passé. En attribuant des pouvoirs de protection à des pierres spéciales, nos lointains ancêtres ont essayé de prendre le contrôle sur les catastrophes et les maladies.Depuis le Moyen-Âge, les pierres précieuses ont été utilisées comme médicaments à mélanger avec de l'eau, à ingérer sous forme de poudre ou simplement à poser sur la partie du corps malade. La croyance dans le pouvoir surnaturel des pierres varie également selon la culture et la religion. Il est assez remarquable que certaines pierres continuent à se voir attribuer des propriétés différentes en fonction de leur origine ou de la culture.Par exemple, l'opale est considérée par certains comme une pierre qui porte malheur, alors que d'autres pensent qu'elle aide à soigner les problèmes oculaires et à se prémunir contre le stress et la dépression. Si ces pierres avaient vraiment des vertus, leur effet serait toujours le même et la même pierre serait recommandée pour les mêmes maux." Le regain d'intérêt pour la thérapie énergétique par les cristaux a commencé avec l'essor du New Age, qui cherche à résoudre les problèmes de santé de manière intuitive, en se détournant de la science moderne et de l'industrie pharmaceutique. Étant donné que certaines célébrités ont également succombé à cette tendance, les pierres se vendent aujourd'hui comme des petits pains. Je ne vois aucun problème à ce qu'on s'achète une pierre précieuse ou un cristal parce qu'on le trouve beau ou parce qu'il nous met en joie. Mais le fait que certaines personnes jurent qu'une pierre particulière leur procure une énergie positive ou un meilleur sommeil s'explique probablement par l'effet placebo. Pourtant, selon Claire Moens, il faut faire attention. La boutade "On ne risque rien, sauf pour le portefeuille" ne se vérifie pas toujours. De nombreuses personnes qui pensent que les pierres règlent leurs problèmes de santé considèrent les cristaux comme une thérapie complémentaire et consultent heureusement aussi un médecin, même si elles attendent parfois trop longtemps pour le faire. En revanche, d'autres se fient uniquement aux pierres pour traiter leurs symptômes et ça, c'est dangereux. Surtout en cas de symptômes graves. Certains thérapeutes en cristaux vont plus loin et recommandent même des élixirs à base de minéraux mortels comme la withérite, qui n'est rien d'autre qu'un composant de la mort aux rats." Par ailleurs, certaines études scientifiques ont déjà mis à mal l'effet supposé des pierres. Par exemple, dans le cadre d'une expérience menée par l'Université de Londres, des volontaires ont été répartis en différents groupes auxquels on a remis un vrai ou un faux quartz. Ils devaient méditer avec ce cristal et ensuite faire part de leurs constatations. Rétrospectivement, il ne semblait y avoir aucune différence entre les sensations de ceux ayant reçu un vrai ou un faux cristal, ce qui a amené les chercheurs à conclure qu'il s'agissait simplement d'autosuggestion ou d'effet placebo.