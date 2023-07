Action Damien appelle les touristes à la vigilance, en particulier ceux qui auraient l'intention de voyager dans les zones à risques.

L'année dernière, l'Institut belge de médecine tropicale (IMT) a traité quelque 30 patients ayant été infectés à l'étranger par cette maladie peu connue en Belgique. Cela représente deux fois plus de cas qu'il y a 10 ans. La leishmaniose est une maladie parasitaire qui se transmet par la piqure d'une petite mouche des sables. Les personnes qui voyagent dans des pays tropicaux où les températures sont élevées et l'air très humide, sont invitées à être particulièrement vigilantes.

Il existe trois formes de leishmaniose. Dans 80 à 90% des cas, il s'agit de la leishmaniose cutanée, qui provoque des ulcérations chroniques au niveau de la peau. Cette forme n'est pas mortelle mais provoque des déformations importantes et nécessite un traitement. En revanche, la leishmaniose cutanéo-muqueuse et la leishmaniose viscérale sont les formes les plus redoutées, car mortelles. Environ 15% des cas risquent d'être contaminés par la leishmaniose viscérale, une forme qui touche les organes internes, principalement le foie et la rate. Cette variante sévit surtout en Inde, au Bangladesh et en Afrique de l'Ouest. Une grande minorité des cas (5%), est atteinte de la leishmaniose cutanéo-muqueuse qui affecte les muqueuses de la bouche et du nez, cette forme ne se manifeste qu'en Amérique latine.

Prudence pour les personnes se rendant dans des zones à haut risque

La leishmaniose touche chaque année entre 600 000 et 1 million de personnes à travers le monde. La mouche des sables, qui transmet la maladie par ses piqures, vit principalement dans les régions tropicales, par exemple en Amérique du Sud. Mais cette mouche des sables est également présente en France, en Espagne, en Italie, au Maroc et en Croatie, des destinations de vacances prisées par de nombreux Belges. En Europe du Sud, entre 12 000 et 20 000 personnes ont été infectées par la maladie en 2022, selon les estimations de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Il n'existe pour l'instant aucun risque d'infection dans notre pays, même si l'année dernière, quelque 30 patients ont été traités après avoir contracté la maladie à l'étranger. Cela représente le double par rapport à la situation d'il y a dix ans.

"La leishmaniose est qualifiée de maladie tropicale 'négligée' car elle touche principalement les populations les plus vulnérables, et les moyens sont insuffisants pour offrir les soins nécessaires et initier la recherche adéquate. Il est en outre impossible d'être contaminé dans notre pays car la leishmaniose ne se transmet pas d'une personne à l'autre. Tous les patients traités en Belgique avaient séjourné au préalable dans une zone à risque et avaient été piqués par une mouche des sables elle-même infectée. Le nombre de cas parmi les migrants, originaires entre autres de Syrie ou d'Afghanistan, sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, en raison de la hausse des migrations. Comme ces personnes traversent souvent plusieurs pays, il est difficile de savoir avec certitude dans quelle région elles ont été piquées."

Plus le climat est chaud et humide, plus il est favorable à la survie de la mouche des sables. Le réchauffement climatique peut donc entraîner une plus grande propagation de ce type d'insectes.

Prévention et traitement

Il n'existe aucun vaccin contre la leishmaniose et les répulsifs anti-insectes n'offrent pas une protection suffisante. L'Institut de médecine tropicale recommande le port de vêtements couvrant les bras et les jambes et une vigilance particulière en cas de symptômes. Il est recommandé à toute personne qui constate de petites lésions étranges sur la peau après un voyage à l'étranger de consulter son médecin traitant ou de se rendre à l'IMT. Les personnes souhaitant vérifier si elles se rendent dans une zone à risque peuvent consulter le site web wanda.be.

La thermothérapie : 96% des patients guérissent après un seul traitement

L'année dernière, Action Damien a lancé au Nicaragua un projet pilote de traitement de la leishmaniose cutanée par application de thermothérapie après les bons résultats obtenus dans le cadre d'un projet observationnel à petite échelle mené au Guatemala. La thermothérapie consiste à traiter des lésions de la leishmaniose par application de chaleur à 50° à l'aide d'électrodes. Une seule séance d'application suffit généralement à détruire les parasites présents dans la plaie. Ce nouveau traitement remplace le traitement classique reposant sur des injections. Ces injections sont douloureuses, doivent être répétées chaque jour pendant un mois et les substances toxiques injectées pour tuer les parasites provoquent en outre de graves effets secondaires. Ces injections sont en plus moins efficaces, avec, pour le Nicaragua, un taux de guérison de 66 % seulement, même après plusieurs traitements.

Les groupes plus vulnérables peuvent également bénéficier d'une thérapie par la chaleur, car il n'y a pas d'effets secondaires.

"L'Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) recommande la thermothérapie pour les adultes, mais aussi pour les personnes dont le traitement par injections est toxique, comme les femmes enceintes et allaitantes, les personnes immunodéficientes ou encore les personnes souffrant de maladies cardiaques. Nous nous engageons à collecter des fonds afin d'acheter des machines supplémentaires et étendre l'implantation de la thermothérapie. Par ailleurs, des discussions sont en cours avec l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers afin d'envisager la thermothérapie en Belgique aussi bien pour les voyageurs revenant d'Amérique Latine que pour les groupes précités." Dr Nimer Ortuno Gutierrez, conseiller médical chez Action Damien.

L'année dernière, l'Institut belge de médecine tropicale (IMT) a traité quelque 30 patients ayant été infectés à l'étranger par cette maladie peu connue en Belgique. Cela représente deux fois plus de cas qu'il y a 10 ans. La leishmaniose est une maladie parasitaire qui se transmet par la piqure d'une petite mouche des sables. Les personnes qui voyagent dans des pays tropicaux où les températures sont élevées et l'air très humide, sont invitées à être particulièrement vigilantes.Il existe trois formes de leishmaniose. Dans 80 à 90% des cas, il s'agit de la leishmaniose cutanée, qui provoque des ulcérations chroniques au niveau de la peau. Cette forme n'est pas mortelle mais provoque des déformations importantes et nécessite un traitement. En revanche, la leishmaniose cutanéo-muqueuse et la leishmaniose viscérale sont les formes les plus redoutées, car mortelles. Environ 15% des cas risquent d'être contaminés par la leishmaniose viscérale, une forme qui touche les organes internes, principalement le foie et la rate. Cette variante sévit surtout en Inde, au Bangladesh et en Afrique de l'Ouest. Une grande minorité des cas (5%), est atteinte de la leishmaniose cutanéo-muqueuse qui affecte les muqueuses de la bouche et du nez, cette forme ne se manifeste qu'en Amérique latine.La leishmaniose touche chaque année entre 600 000 et 1 million de personnes à travers le monde. La mouche des sables, qui transmet la maladie par ses piqures, vit principalement dans les régions tropicales, par exemple en Amérique du Sud. Mais cette mouche des sables est également présente en France, en Espagne, en Italie, au Maroc et en Croatie, des destinations de vacances prisées par de nombreux Belges. En Europe du Sud, entre 12 000 et 20 000 personnes ont été infectées par la maladie en 2022, selon les estimations de l'Organisation Mondiale de la Santé.Il n'existe pour l'instant aucun risque d'infection dans notre pays, même si l'année dernière, quelque 30 patients ont été traités après avoir contracté la maladie à l'étranger. Cela représente le double par rapport à la situation d'il y a dix ans."La leishmaniose est qualifiée de maladie tropicale 'négligée' car elle touche principalement les populations les plus vulnérables, et les moyens sont insuffisants pour offrir les soins nécessaires et initier la recherche adéquate. Il est en outre impossible d'être contaminé dans notre pays car la leishmaniose ne se transmet pas d'une personne à l'autre. Tous les patients traités en Belgique avaient séjourné au préalable dans une zone à risque et avaient été piqués par une mouche des sables elle-même infectée. Le nombre de cas parmi les migrants, originaires entre autres de Syrie ou d'Afghanistan, sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, en raison de la hausse des migrations. Comme ces personnes traversent souvent plusieurs pays, il est difficile de savoir avec certitude dans quelle région elles ont été piquées."Plus le climat est chaud et humide, plus il est favorable à la survie de la mouche des sables. Le réchauffement climatique peut donc entraîner une plus grande propagation de ce type d'insectes. Il n'existe aucun vaccin contre la leishmaniose et les répulsifs anti-insectes n'offrent pas une protection suffisante. L'Institut de médecine tropicale recommande le port de vêtements couvrant les bras et les jambes et une vigilance particulière en cas de symptômes. Il est recommandé à toute personne qui constate de petites lésions étranges sur la peau après un voyage à l'étranger de consulter son médecin traitant ou de se rendre à l'IMT. Les personnes souhaitant vérifier si elles se rendent dans une zone à risque peuvent consulter le site web wanda.be.L'année dernière, Action Damien a lancé au Nicaragua un projet pilote de traitement de la leishmaniose cutanée par application de thermothérapie après les bons résultats obtenus dans le cadre d'un projet observationnel à petite échelle mené au Guatemala. La thermothérapie consiste à traiter des lésions de la leishmaniose par application de chaleur à 50° à l'aide d'électrodes. Une seule séance d'application suffit généralement à détruire les parasites présents dans la plaie. Ce nouveau traitement remplace le traitement classique reposant sur des injections. Ces injections sont douloureuses, doivent être répétées chaque jour pendant un mois et les substances toxiques injectées pour tuer les parasites provoquent en outre de graves effets secondaires. Ces injections sont en plus moins efficaces, avec, pour le Nicaragua, un taux de guérison de 66 % seulement, même après plusieurs traitements. Les groupes plus vulnérables peuvent également bénéficier d'une thérapie par la chaleur, car il n'y a pas d'effets secondaires."L'Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) recommande la thermothérapie pour les adultes, mais aussi pour les personnes dont le traitement par injections est toxique, comme les femmes enceintes et allaitantes, les personnes immunodéficientes ou encore les personnes souffrant de maladies cardiaques. Nous nous engageons à collecter des fonds afin d'acheter des machines supplémentaires et étendre l'implantation de la thermothérapie. Par ailleurs, des discussions sont en cours avec l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers afin d'envisager la thermothérapie en Belgique aussi bien pour les voyageurs revenant d'Amérique Latine que pour les groupes précités." Dr Nimer Ortuno Gutierrez, conseiller médical chez Action Damien.