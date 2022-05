L'enregistrement pour le don d'organes et d'autre matériel corporel humain est désormais plus facile. En quelques clics seulement, les citoyens peuvent s'enregistrer.

De nombreuses personnes font tôt ou tard l'expérience du don d'organes: une personne malade qui attend un organe ou d'autre matériel corporel humain ou une personne décédée subitement qui a sauvé des vies grâce au don d'organes, de cellules et/ou de tissus. Pourtant, les procédures d'enregistrement en tant que donneur ne sont pas encore suffisamment connues. C'est pourquoi le SPF Santé publique et l'AFMPS veulent attirer l'attention sur la procédure en ligne.

Le citoyen, derrière son ordinateur, peut s'enregistrer très facilement pour déclarer sa volonté de faire don de ses organes et/ou de son matériel corporel humain.

Comment ça marche?

Auparavant, le citoyen ne pouvait enregistrer son choix de don que par l'intermédiaire du service Population de sa commune. Aujourd'hui, il est également possible de s'enregistrer en ligne via le site webclicpourledondorganes.be (qui renvoie vers le portail officiel MaSanté.be) ou via les médecins généralistes.

L'objectif est de simplifier au maximum les démarches pour déclarer son choix. Le site donne également aux citoyens toutes les informations nécessaires sur les différents types de dons en Belgique : le don d'organes, de cellules et/ou de tissus pour la transplantation ; le don de cellules et de tissus pour la recherche scientifique ; le don de cellules et de tissus pour le développement de thérapies innovantes.

Don de tissus et de cellules

Le don de cellules et de tissus est moins connu du grand public mais a autant d'importance que le don d'organes et poursuit les mêmes objectifs thérapeutiques : sauver des vies et/ou améliorer la santé des patients. Via clicpourledondorganes.be, le citoyen peut désormais faire un choix distinct pour chaque type de don. La campagne veut également inciter les citoyens à en parler avec leurs proches ou avec leur médecin généraliste.

Plus d'infos sur le don d'organes sur le site Beldonor et sur le don de matériel corporel humain via Matériel corporel humain | AFMPS.

