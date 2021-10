Ce que vous payez à votre médecin va bientôt changer: le régime de tiers-payant tend en effet à se généraliser. Tous les médecins, qu'ils soient dentistes ou spécialistes, pourront ainsi décider eux-mêmes de ne facturer que leurs honoraires aux patients.

À l'heure actuelle, lorsque vous vous rendez chez votre médecin généraliste ou un spécialiste, vous devez payer la consultation en entier. Une partie de ce montant est ensuite remboursée par votre mutualité. La partie qui reste à votre charge est appelée "ticket modérateur". Mais cette étape, notamment pour les dentistes, est souvent soumise à un plafond. À vous dès lors de souscrire une assurance santé supplémentaire afin d'avoir droit au remboursement de montants plus élevés.

Ce système de remboursement est toutefois profondément remis en question. Le comité de l'assurance soins de santé de l'Inami, l'institut national d'assurance maladie-invalidité, souhaite permettre que tous les médecins puissent décider de ne facturer que leurs honoraires, c'est-à-dire le montant que les patients doivent effectivement payer. La mutualité, et non plus le patient, paiera alors le reste du montant directement au médecin. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de tiers-payant.

Mécanisme de tiers-payant

À l'issue d'une consultation, le patient ne paierait donc plus que le ticket modérateur, c'est-à-dire la part des frais à sa charge. Par exemple, il ne devrait plus débourser que 3,5 euros pour un contrôle annuel chez le dentiste, ou seulement 4 euros pour une consultation chez un médecin généraliste.

Si le mécanisme existe déjà, il n'est pour l'instant réservé qu'à certaines catégories de bénéficiaires. Notamment les personnes en difficultés financières lors d'hospitalisations. Mais si la proposition est approuvée, alors toutes les limites seraient abolies.

