Ceux qui vivent à proximité de la mer du Nord se sentent en meilleure santé que leurs compatriotes qui vivent à l'intérieur des terres. Des chercheurs proposent quatre explications possibles à ce phénomène surprenant.

Si des résultats similaires avaient déjà été rapportés au Royaume-Uni et en Irlande, des chercheurs de l'Université de Gand, de l'Institut flamand de la Mer (VLIZ) et de l'Université d'Exeter (Royaume-Uni) sont également arrivés à la même conclusion après leur étude réalisée au large de nos côtes.

Les résultats de l'enquête ont montré que les personnes vivant à moins de 5 km de la mer du Nord se donnent une note moyenne plus élevée pour le "sentiment général de bonne santé" que celles vivant à l'intérieur des terres. Cette différence n'existe cependant pas lorsque l'on compare les résidents vivant à moins ou à plus de 50 km de la côte, ce qui indique qu'il s'agit d'un phénomène très local dans le contexte belge.

4 hypothèses

Pour leur étude, les chercheurs ont relié les résultats de plus de 60 000 participants flamands, bruxellois et wallons obtenus via l'enquête sur la santé de Sciensano (1997-2013) à leur lieu de résidence. Ils ont également utilisé un modèle pour étudier quatre mécanismes explicatifs possibles de ce phénomène.

Leur première hypothèse serait que la côte offre davantage de distractions et permet aux habitants de sortir de leur routine quotidienne. Cela serait bénéfique pour la santé mentale.

La deuxième hypothèse est que la côte encourage la marche et d'autres activités physiques.

La troisième hypothèse est que cet endroit crée une atmosphère positive grâce aux interactions sociales.

Enfin, il y a une absence relative d'usines, d'industries et de trafic sur la côte qui a un effet positif sur la qualité de l'air.

Ils ont également étudié l'influence de l'âge, du sexe, des maladies chroniques, de l'IMC, des revenus, du tabagisme, du degré d'urbanisation, des espaces verts, de la présence d'eau douce autour du lieu de résidence, ainsi que de l'année et de la saison de l'enquête en question.

Aucune explication

Mais les chercheurs n'ont pas pu obtenir une réelle explication. Aucun de ces quatre mécanismes n'a pu être lié à l'effet observé. Les trois premières possibilités ne semblaient pas différer entre la côte et l'intérieur des terres. En d'autres termes, les personnes vivant sur la côte n'ont signalé aucune augmentation de leur activité physique, aucune amélioration de leur santé mentale et aucune augmentation de leurs interactions sociales. En revanche, les valeurs relatives aux particules fines (particules fines < 10 micromètres) ont donné de meilleurs résultats à la mer, mais aucun lien avec un "sentiment de bonne santé" n'a pu être démontré.

L'origine de l'influence positive des côtes sur la santé n'est pas claire. D'autant que de nombreux facteurs n'ont pas encore été étudiés en profondeur, tels que les caractéristiques socio-économiques et démographiques des habitants du littoral, leur mode de vie, leur consommation plus élevée de poissons et de fruits de mer, les substances saines présentes dans l'air marin, etc. En outre, des combinaisons de plusieurs causes plus difficiles à déterminer peuvent également être responsables de ce sentiment de bonne santé. L'influence des voyages de courte durée à la mer n'a pas non plus été prise en compte. Enfin, il n'est pas non plus exclu que la côte attire des personnes supplémentaires qui se sentent déjà bien.

Avenir

Selon l'étude, environ 40 % de la population européenne vit à moins de 50 km de la mer. S'il s'avère que la proximité de la mer rend réellement les gens plus heureux et en meilleure santé, alors cela signifie qu'il est important d'entretenir les zones côtières.

