Vision, sommeil, tendinite... Comment apprivoiser les bobos numériques

Saviez-vous que devant un écran, nous avons tendance à réduire la fréquence de nos clignements d'yeux ? Si nous clignons en moyenne seize fois des yeux dans le cadre d'une conversation normale, nous le faisons à peine six fois pour une durée équivalente passée devant un écran. Ce phénomène est d'autant plus marqué lorsque nous sommes stressés, par exemple en planchant sur un gros dossier ou en répondant à des mails urgents. Or, l'absence de battements a tendance à provoquer différents troubles visuels : fatigue oculaire, picotements, baisse de la capacité à voir de loin et même mal de tête. D'après le baromètre 2014 de la santé visuelle (AsnaV), 29 % des personnes auraient déjà ressenti ces symptômes.

