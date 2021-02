Après les maisons de repos et le personnel médical, c'est bientôt au tour de la population générale de se faire vacciner, à commencer par les groupes prioritaires. Entre mars et juin prochains, chaque Belge qui n'aura pas encore été vacciné recevra une convocation.

Quand pourra-t-on se faire vacciner ?

En Wallonie, la vaccination a commencé début janvier 2021 dans les maisons de repos. Elle se poursuit avec la vaccination du personnel hospitalier puis ensuite celle du personnel et des résidents des structures collectives de soin (handicap, santé mentale...) et du personnel de soins de 1ère ligne (dès la mi-février). C'est ce qu'on appelle la Phase 1A de la campagne de vaccination.

Dès le mois de mars débutera la Phase 1B de la campagne de vaccination. Cette phase concerne :

Les personnes âgées de 65 ans et plus;

Les personnes avec des comorbidités spécifiques, elles-mêmes divisées en deux groupes (certains patients à risque âgés de 45-64 ans, puis ceux âgés de 18-64 ans);

Les personnes exerçant des fonctions sociales et/ou économiques essentielles;

Et enfin, dans le courant mai-juin, la vaccination sera élargie à toute la population adulte à partir de 18 ans. C'est ce qu'on appelle la Phase 2. Les enfants ne sont pas encore concernés à ce stade de la campagne de vaccination.

Comment sera-t-on convoqué ?

Deux semaines avant leur vaccination programmée, chaque Belge devrait recevoir une invitation sous trois formes différentes: par lettre, par courriel et par sms. Les autorités obtiendront ces informations auprès des mutuelles.

La lettre d'invitation contiendra trois pages:

la première se présentera sous la forme d'un ticket électronique avec un code barres et un code QR (quick response), ainsi qu'un lien vers un site où l'on pourra s'enregistrer. Il faudra également emporter cette page lors de la visite auprès du centre de vaccination.

la deuxième page spécifiera le créneau horaire auquel chaque personne est attendue dans son centre de vaccination, et ce aussi bien pour la première que la seconde injection.

la dernière page contient, elle, des informations pratiques sur la vaccination en elle-même.

Il est important que chaque personne recevant cette invitation s'enregistre préalablement afin de confirmer sa venue afin de permettre aux centres de vaccination de se préparer au mieux et d'anticiper ainsi le nombre de personnes attendues chaque jour.

Le rendez-vous ne vous convient pas? Vous pouvez choisir une autre date. Vous ne répondez pas à l'invitation? La ville ou la commune prend contact avec vous.

Où devra-t-on se rendre pour se faire vacciner ?

Si les hôpitaux sont sollicités pour stocker les vaccins et participer activement à la vaccination du personnel de soins, le reste de la population intégrant les phases 1b et 2 seront vaccinés dans des centres de vaccination (majeurs, de proximité et itinérants).

La vaccination est-elle payante ?

Non, le vaccin est pris en charge par les autorités publiques. La personne vaccinée ne doit rien débourser.

Le vaccin est-il obligatoire?

À l'heure actuelle, non. La vaccination se fait sur base volontaire et le choix de chacun doit être respecté.

