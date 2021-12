Frissons, chair de poule, bout des doigts congelé... À l'arrivée de l'hiver, il est normal de souffrir de la baisse des températures. Mais pour certaines personnes, cette sensation de froid peut devenir chronique. C'est souvent le signe d'un problème de santé sous-jacent...

Maladie thyroïdienne

La frilosité est l'un des symptômes de l'hypothyroïdie, la chute du taux d'hormones thyroïdiennes. La glande thyroïde a une influence majeure sur l'organisme: elle contrôle la dépense énergétique, le poids, le rythme cardiaque, l'énergie musculaire, l'humeur, la concentration... et la température du corps. En cas d'hypothyroïdie, le métabolisme ralentit et empêche le corps de produire assez de chaleur. D'où cette sensation persistante de froid.

Lire aussi: Thyroïde : la grande coupable ?

Fatigue

La fatigue a aussi son rôle à jouer dans la perte de chaleur corporelle. L'accumulation de fatigue affecte l'activité de l'hypothalamus, dont l'un des rôles est de contrôler la thermorégulation. Elle impacte aussi le métabolisme, qui fonctionne alors à un rythme plus lent, produit moins de chaleur et ralentit la circulation sanguine.

Mauvaise circulation sanguine

Parlons-en de cette circulation sanguine! Si vos extrémités - doigts et orteils - sont toujours glacées, alors que le reste de votre corps semble tout à fait "normal", c'est peut-être que vous souffrez d'un problème de circulation qui empêche le sang de circuler jusqu'aux pieds et aux mains.

La maladie de Raynaud , notamment, affecte le flux sanguin vers les extrémités.

, notamment, affecte le flux sanguin vers les extrémités. Le tabagisme peut aussi être à l'origine d'une mauvaise circulation, puisque la nicotine fait rétrécir les vaisseaux sanguins, limitant ainsi la quantité de sang qui coule vers les organes.

peut aussi être à l'origine d'une mauvaise circulation, puisque la nicotine fait rétrécir les vaisseaux sanguins, limitant ainsi la quantité de sang qui coule vers les organes. Une maladie cardiovasculaire en est également parfois à l'origine. Dans ce cas-ci, le coeur ne pompe pas le sang efficacement.

Carences

Le magnésium minéral est tellement important pour votre corps, qu'en cas d'insuffisance, un grand nombre de symptômes physiques peuvent apparaître. Parmi eux, la sensation d'avoir les mains et pieds froids en permanence. L'apport journalier recommandé est de 330-480 milligrammes pour les femmes et de 420-480 mg pour les hommes.

La frilosité excessive peut également être le symptôme d'une anémie et d'une importante carence en fer. L'anémie se caractérise par un déficit en hémoglobine dans le sang. Or, qui dit déficit en hémoglobine dit aussi plus faible apport en oxygène dans les muscles. Et si muscles ne reçoivent pas suffisamment de sang, ils vont être plus froids, et s'engourdir plus facilement.

Lire aussi: Comment reconnaître une carence en magnésium et que faire pour y remédier?

Alimentation

L'alimentation est une autre piste à explorer. En cas de régime, notamment, une personne peut perdre de la graisse et parfois du muscle. Elle sera donc plus affectée par le froid.

À l'inverse, si une personne mange un repas lourd et riche, son corps va monopoliser toute l'énergie disponible pour la digestion. Résultat: le métabolisme fonctionne au ralenti pour les autres fonctions du corps, et ne produit donc plus assez de chaleur corporelle.

Déshydratation

Le corps humain est constitué en très grande partie d'eau, dont l'un des rôles est de retenir la chaleur. Or, la déshydratation pourrait priver votre corps de cette fonction de "rétention de chaleur" associée à l'eau. Par conséquent, cela entraine une baisse de la température corporelle.

La frilosité est l'un des symptômes de l'hypothyroïdie, la chute du taux d'hormones thyroïdiennes. La glande thyroïde a une influence majeure sur l'organisme: elle contrôle la dépense énergétique, le poids, le rythme cardiaque, l'énergie musculaire, l'humeur, la concentration... et la température du corps. En cas d'hypothyroïdie, le métabolisme ralentit et empêche le corps de produire assez de chaleur. D'où cette sensation persistante de froid.Lire aussi: Thyroïde : la grande coupable ?La fatigue a aussi son rôle à jouer dans la perte de chaleur corporelle. L'accumulation de fatigue affecte l'activité de l'hypothalamus, dont l'un des rôles est de contrôler la thermorégulation. Elle impacte aussi le métabolisme, qui fonctionne alors à un rythme plus lent, produit moins de chaleur et ralentit la circulation sanguine.Parlons-en de cette circulation sanguine! Si vos extrémités - doigts et orteils - sont toujours glacées, alors que le reste de votre corps semble tout à fait "normal", c'est peut-être que vous souffrez d'un problème de circulation qui empêche le sang de circuler jusqu'aux pieds et aux mains. Le magnésium minéral est tellement important pour votre corps, qu'en cas d'insuffisance, un grand nombre de symptômes physiques peuvent apparaître. Parmi eux, la sensation d'avoir les mains et pieds froids en permanence. L'apport journalier recommandé est de 330-480 milligrammes pour les femmes et de 420-480 mg pour les hommes.La frilosité excessive peut également être le symptôme d'une anémie et d'une importante carence en fer. L'anémie se caractérise par un déficit en hémoglobine dans le sang. Or, qui dit déficit en hémoglobine dit aussi plus faible apport en oxygène dans les muscles. Et si muscles ne reçoivent pas suffisamment de sang, ils vont être plus froids, et s'engourdir plus facilement.Lire aussi: Comment reconnaître une carence en magnésium et que faire pour y remédier?L'alimentation est une autre piste à explorer. En cas de régime, notamment, une personne peut perdre de la graisse et parfois du muscle. Elle sera donc plus affectée par le froid.À l'inverse, si une personne mange un repas lourd et riche, son corps va monopoliser toute l'énergie disponible pour la digestion. Résultat: le métabolisme fonctionne au ralenti pour les autres fonctions du corps, et ne produit donc plus assez de chaleur corporelle.Le corps humain est constitué en très grande partie d'eau, dont l'un des rôles est de retenir la chaleur. Or, la déshydratation pourrait priver votre corps de cette fonction de "rétention de chaleur" associée à l'eau. Par conséquent, cela entraine une baisse de la température corporelle.