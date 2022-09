Le cancer de la peau, de type mélanome, connaissait jusqu'ici une issue souvent fatale s'il se propageait dans le corps. Des recherches menées par l'hôpital universitaire de Bruxelles sur le traitement par immunothérapie ont démontré qu'un risque de rechute devenait négligeable chez 25% des patients, fait savoir l'UZ Brussel.

Le mélanome ne représente que 8% des cancers de la peau mais son agressivité ne fait pas de cadeau. Un traitement par immunothérapie, qui consiste à stimuler le système immunitaire du patient pour éliminer les cellules cancéreuses, est disponible en Belgique depuis 2010. C'est à partir de ce moment et jusqu'en 2022 que des chercheurs de l'UZ Brussel ont suivi près de 300 patients atteints de mélanome métastatique et traités par immunothérapie.

"L'étude a montré que la probabilité d'être et de rester guéri 5 ans après le début du traitement était d'environ 25%. Chez 35% des patients traités présentant des métastases, l'immunothérapie a été interrompue après la disparition des métastases sur les examens scanographiques ou en raison d'effets secondaires inacceptables. Le traitement n'a été repris qu'en cas de rechute", explique l'hôpital dans un communiqué.

"Le risque le plus élevé de mauvaise évolution du mélanome métastatique se manifestait dans les six premiers mois suivant le début du traitement. (...) Le risque diminuait ensuite progressivement, avec un risque presque négligeable de mauvaise évolution dès 5 ans après le début du traitement."

"Certains patients atteints de mélanome métastatique ont été suivis pendant plus de 10 ans, avec des résultats positifs et durables", commente le professeur Bart Neyns, qui a dirigé la recherche.

