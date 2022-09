En collaboration avec l'hôpital Brugmann, la Ville de Bruxelles a développé un projet pilote permettant aux patients avec une prescription médicale de faire une visite au musée. Pendant une phase test de six mois, les billets d'entrée sont pris en charge par la Ville.

La Ville de Bruxelles s'est inspirée d'une pratique lancée au Québec: depuis 2018, les médecins peuvent délivrer une ordonnance muséale permettant aux patients de visiter le Musée des Beaux-Arts de Montréal. À Bruxelles, il sera désormais possible pour les patients de l'hôpital psychiatrique de jour Paul Sivadon, rattaché à l'hôpital Brugmann, d'obtenir une prescription muséale, si le médecin estime qu'un voyage culturel peut avoir un effet bénéfique.

"Encore plus depuis l'apparition du coronavirus, nous savons à quel point le bien-être mental est important. Le projet a un double objectif: favoriser l'accès à la culture pour un public vulnérable et disposer d'un outil supplémentaire dans le cadre du suivi thérapeutique", a précisé l'échevine bruxelloise de la Culture Delphine Houba.

Concrètement, la prescription indique quel musée le patient souhaite visiter et combien de personnes, famille ou autre, l'accompagneront. Le médecin doit signer officiellement l'ordonnance. La Ville de Bruxelles prend en charge les billets d'entrée pour le patient et jusqu'à trois accompagnants.

