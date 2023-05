Chez les femmes, la perte de cheveux se manifeste souvent par des cheveux clairsemés ou de petites plaques chauves. Jusqu'à présent, il n'existait que peu de solutions efficaces, et encore moins à action rapide, pour remédier à ce problème. Une nouvelle technologie consistant à appliquer des cheveux synthétiques au moyen d'un minuscule implant placé juste sous le cuir chevelu offre une approche totalement différente.

"Avec cette technique innovante d'implants capillaires, on obtient immédiatement un résultat très naturel", explique la dermatologue Ingrid Van Riet de la Carpe Clinic, l'institut qui a introduit ce traitement dans notre pays. Contrairement aux célèbres greffes de cheveux, ce ne sont pas des milliers de minuscules follicules capillaires qui sont transférés des propres cheveux du patient vers une zone où la pilosité est beaucoup plus faible, mais des cheveux synthétiques biocompatibles qui sont utilisés. La technologie Hairstetics développée par une société israélienne utilise des implants miniatures auxquels sont attachées des fibres capillaires. Cet implant est "injecté" par le dermatologue au moyen d'une cartouche préchargée, juste sous le cuir chevelu, à peu près à la même hauteur que les vrais follicules pileux. "L'implant fonctionne selon le mécanisme d'un stent. Une fois en place, il s'ancre, les nouveaux cheveux sont fermement en place et vous ne sentez rien", explique la dermatologue Sylvie Van Eycken.

Le traitement est peu invasif et dure en moyenne 45 minutes. Le cuir chevelu étant anesthésié localement, tout est indolore.

L'alopécie androgénétique

"Cette technique est particulièrement adaptée aux femmes souffrant d'une perte de cheveux diffuse à long terme (alopécie androgénétique ou calvitie de type masculin). Celle-ci se manifeste par une diminution de l'épaisseur des cheveux au sommet et sur la couronne de la tête, une ligne de démarcation des cheveux plus diffuse ou de petites zones dégarnies. Dans ce cas, les implants sont beaucoup plus couvrants et se distinguent à peine des cheveux naturels. Nous ne pouvons pas résoudre des problèmes tels que le recul de la ligne capillaire ou la perte de cheveux due à des maladies telles que l'alopécie, mais il existe d'autres solutions adaptées", ajoute la dermatologue Solange Lintermans.

Pour savoir si une personne peut bénéficier de cette solution, il y a toujours un entretien préliminaire approfondi au cours duquel les causes de la perte de cheveux sont examinées, entre autres. Il est suivi d'un test de pré-implantation au cours duquel quelques cheveux sont déjà implantés, notamment pour vérifier l'efficacité du traitement et exclure toute réaction indésirable. Quelques semaines plus tard, le traitement proprement dit commence.

"Environ trois jours avant l'implantation, le patient doit se laver le cuir chevelu avec un désinfectant, l'isobétadine, et prendre un antibiotique pour prévenir les infections. Les trois premiers jours après l'implantation, il ne faut pas non plus se laver les cheveux. Mais après une semaine, cet inconvénient disparaît et après trois semaines, il est même possible de se faire recolorer les cheveux. Il est important de savoir que les cheveux synthétiques ne peuvent pas être colorés. Il faut donc choisir une couleur définitive à l'avance".

Combinaison

Pour renforcer en même temps vos propres cheveux, cette technologie peut être combinée à d'autres, telles que la vitaminothérapie ou le traitement par PRP. Le PRP désigne le plasma riche en plaquettes. Ces plaquettes sont extrêmement intéressantes car elles sont riches en facteurs de croissance, des substances qui peuvent accélérer de nombreux processus corporels. Lors d'un traitement PRP, un peu de sang est d'abord prélevé, puis les plaquettes sont filtrées. Une forte concentration de plaquettes est ensuite réinjectée dans la tête. Cela permet de stopper la chute prématurée des cheveux et de stimuler la croissance des cheveux là où il y a encore suffisamment de follicules pileux actifs. Une fois éteints, ces derniers sont difficiles à activer par le biais de facteurs de croissance. Le PRP produit des résultats après quelques séances. La rapidité d'action varie d'une personne à l'autre. Pour perpétuer la croissance des cheveux par la suite, une cure d'entretien est généralement nécessaire.

Les inconvénients?

La technique Hairstetics a un prix. Il faut compter 10 euros par cheveu et il faut environ 300 à 500 cheveux pour obtenir une couverture convenable des zones clairsemées.

Les cheveux artificiels ne nécessitent aucun soin particulier, même si un brossage ou un coiffage agressif n'est de toute façon pas une bonne idée. Au bout d'un an, environ 20% des cheveux artificiels tombent et au bout de 5 ans, la plupart des cheveux ont disparu.

