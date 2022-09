En chemin vers votre lieu de travail, vous vous demandez soudain si vous avez bien fermé la porte avant de partir, éteint le gaz ou laissé sortir le chat? Votre planning de septembre est à nouveau très chargé, la liste des tâches à accomplir semble s'allonger en permanence. Afin de favoriser la concentration et de se débarrasser des pensées inutiles, un petit "nettoyage" de l'esprit s'impose.

Cette méthode s'appelle Mindsweep et a été inventée par l'auteur américain David Allen. Il s'est rendu compte que si l'on ne fait rien pour atténuer ou stopper le flux continu de pensées, d'émotions et de tâches, celles-ci continuent de vous trotter dans la tête comme un boomerang. Un peu comme un chariot sur une montagne russe qui fait toujours les mêmes boucles.

Allen a développé ce système lorsqu'il travaillait comme consultant et donnait des conférences pour améliorer la productivité des directeurs et des PDG. Il s'est en effet rendu compte que les chefs d'équipe et d'entreprises qu'il rencontrait avaient la tête remplie de toutes sortes de pensées, de doutes et de tracas. Face à ce constat, il a imaginé un exercice pour les aider à faire le vide: avant chaque conférence, Allen leur donnait un stylo et du papier et leur demandait d'écrire tout ce qui leur passait par la tête pendant une demi-heure. Tous les directeurs ont indiqué que ce "balayage de l'esprit" leur avait permis d'avoir une plus grande vue d'ensemble sur ce qui se passait dans leur tête et de trouver davantage de solutions à certains problèmes.

Tout écrire

Le but de cette méthode est de faire le vide dans votre esprit, afin de vous détendre et d'avoir un aperçu de ce qui se passe dans votre tête, expliquent le neuropsychologue Mark Tigchelaar et l'entrepreneur Oskar de Bos dans leur nouveau livre Focus Bites. Sans cette vue d'ensemble, les pensées peuvent inconsciemment revenir en boucle et vous trotter dans la tête en permanence, même aux moments les plus inattendus. Qu'il s'agisse d'un courrier important ou du simple fait de changer les pneus de votre vélo.

Vous pouvez noter tout ce qui vous passe par la tête tant sur papier que de manière numérique. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Une règle importante dans cet exercice est de ne pas filtrer vos pensées ou choisir ce que vous devez ou ne devez pas écrire. Cela peut parfois être effrayant au début, car vous ne pouvez pas prévoir quelles pensées vont apparaître. Si, après un certain temps, vous remarquez que vous n'avez plus rien à écrire, c'est que le flux s'est arrêté. Vous éprouvez alors un sentiment de détente. Si vous faites régulièrement du mindweep, vous remarquerez que le temps nécessaire pour le faire est considérablement réduit.

Confiance

En écrivant tout ce qui vous passe par la tête, vous stopper le flux de pensées, de sorte à faire le vide et ainsi améliorer votre concentration. Ce qui est important ici, comme le soulignent Mark Tigchelaar et Oskar de Bos, c'est que vous faites inconsciemment confiance au système qui fonctionne pour vous. En balayant votre esprit, vous "rangez" toutes ces pensées sur papier. En répétant ce geste chaque matin et en en faisant une routine, vous pouvez démarrer votre journée (de travail) l'esprit serein. Mais cette méthode peut également être efficace le soir, afin de vous endormir la tête reposée. "Si vous laissez vos pensées tourner en boucle dans votre tête, cela peut être source de stress. Le fait de vider votre esprit réduit ce risque."

Stress et inquiétudes

La méthode fonctionne également pour les fervents stressés qui peuvent, dans une certaine mesure, mettre un terme à cette angoisse sans fin. Cela peut se faire au moyen d'un "quart d'heure de stress", temps que vous vous accordez pour noter toutes les émotions récurrentes qui vous rongent telles que la peur ou la colère et analysez ainsi les conséquences que cela peut avoir sur votre esprit. Cela ne vous fera pas oublier l'émotion, mais cela peut limiter son apparition. Il est recommandé de le faire pendant un maximum de 15 minutes par jour.

