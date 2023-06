Les tiques sont connues et redoutées parce qu'elles peuvent être porteuses d'une bactérie à l'origine de la maladie de Lyme. Mais ce n'est pas tout. Les tiques du mouton peuvent également transmettre le virus de l'encéphalite à tiques (TBE) qui peut provoquer une méningite.

En Europe centrale et orientale et dans certaines parties de la Scandinavie, des tiques infectées par le virus de l'encéphalite à tiques (TBE) circulent depuis un certain temps. Ces dernières années, la zone à risque s'est étendue dans presque toutes les directions. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il pourrait en partie s'agir d'une conséquence du changement climatique. Récemment, pour la première fois dans notre pays, trois personnes ont été touchées par l'encéphalite à tiques après avoir été mordues par une tique du mouton. Elles ont contracté cette infection au cours de la chaude année 2020, lorsque les Belges ont pris d'assaut parcs et forêts lors du premier confinement. Ces infections ont eu lieu dans trois endroits différents, répartis dans tout le pays. Cela n'a pas été une grande surprise, car il avait déjà été démontré que des animaux étaient entrés en contact avec ce virus et plusieurs cas d'infections par l'encéphalite à tiques chez l'homme ont également été signalés aux Pays-Bas.

Transmission directe

"De plus, les tiques infectées transmettent le virus de la TBE dès la morsure", souligne l'infectiologue Dr Ula Maniewski-Kelner (Institut de médecine tropicale, ITG). "Si vous apercevez une tique sur votre peau, il est donc déjà trop tard. Mais il existe un vaccin efficace contre l'encéphalite à tiques, qui est actuellement fortement recommandé aux personnes qui partent en vacances en Europe centrale et orientale ou en Scandinavie. Dans notre pays, la vaccination n'est pas encore obligatoire". Pour ce vaccin, il faut deux doses, espacées de préférence d'au moins un mois. Il est donc préférable de prendre rendez-vous trois mois avant le voyage, bien qu'il soit également possible de le faire par le biais de programmes accélérés de vaccination. Un an après le dernier vaccin, il est préférable d'effectuer un nouveau rappel pour une protection à long terme.

Dans certains cas, la TBE peut évoluer sévèrement. "Dans sa phase initiale, elle se manifeste principalement par de la fièvre, de la fatigue et d'autres symptômes semblables à ceux de la grippe, mais elle peut aussi ne présenter aucun symptôme. Après une période sans symptômes, des symptômes neurologiques (épilepsie, etc.) peuvent également apparaître chez environ une personne sur trois. En fonction du type de virus et de l'immunité, ces symptômes peuvent aller de la méningite à l'encéphalite très grave".

Enlever la tique? Si vous apercevez une tique sur vous, retirez-la entièrement à l'aide d'une pince à tiques ou d'une pince à épiler. Placez la pince sur la tête et détachez la tique le plus près possible de la peau. Si une partie de la tête reste dans la peau, ce n'est pas dangereux. Elle disparaîtra d'elle-même par la suite et ne transmettra plus de bactéries. Désinfectez la zone piquée.

Lyme

Pour transmettre la bactérie Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme, la tique doit rester sur la peau et sucer du sang pendant 12 à 24 heures. En effet, la bactérie doit migrer de l'estomac de la tique vers son museau, ce qui prend un certain temps. "Il faut donc s'y prendre à temps et faire un petit contrôle de son corps après chaque promenade afin de retirer les tiques éventuelles", précise-t-il. En Europe, quelques semaines à trois mois après une telle infection, un anneau rouge caractéristique apparaît sur la peau, qui peut être accompagné de fièvre et de douleurs articulaires et musculaires. Cela indique un début de maladie de Lyme. Si vous le remarquez, vous devez consulter immédiatement votre médecin qui commencera un traitement antibiotique. Plus tôt vous consulterez, mieux vous pourrez traiter la maladie".

Les tiques se développent mieux dans les climats humides, c'est pourquoi il est particulièrement important de les surveiller au printemps et à l'automne et un peu moins pendant les étés chauds et secs. L'entomologiste Wim Van Bortel (ITG) : "Dans les forêts et les zones naturelles, la densité de tiques infectées peut atteindre 20% localement. Ces arachnides ont besoin du sang de l'homme ou d'animaux tels que les chiens, les chats, les rongeurs, les lézards... pour se développer." Les animaux domestiques doivent également être surveillés de près, car les chiens et les chats peuvent également contracter la maladie de Lyme.

Comment limiter les risques? En randonnée, restez le plus possible sur les chemins et ne vous promenez pas dans les hautes herbes, où les tiques sont fort présentes.

Enfilez des pantalons longs et rentrez-les dans vos chaussettes. Les tiques peuvent se faufiler sous les vêtements.

Pour les zones non-couvertes, pensez à utiliser un spray anti-tiques.

Vérifiez que vous n'avez pas de tiques après chaque promenade. Les tiques préfèrent les endroits chauds et humides tels que les plis de l'aine, les aisselles....

Si vous passez du temps au jardin, tondez votre pelouse dans les zones où vous passez le plus de temps.

