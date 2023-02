Parler de prolapsus - ou descente d'organe - n'est pas toujours évident. Mais les personnes qui ont l'impression d'avoir une sorte de "boule" dans le bas-ventre sont les mieux placées pour en parler. Ce phénomène touche jusqu'à 1 femme sur 3. Si ce relâchement des tissus de soutien provoque des symptômes désagréables, il existe de nombreuses options de traitement.

Le prolapsus se produit lorsque le tissu de soutien s'étire et se relâche. Cela le rend alors moins apte à maintenir la vessie, l'utérus et les intestins en place. C'est l'un des problèmes les plus fréquents pour lesquels les femmes consultent leur gynécologue. "Dans de nombreux cas, c'est indolore. Mais les femmes qui ressentent des symptômes décrivent très justement ce prolapsus comme la sensation d'une boule qui sort dans le bas du ventre. Et pour cause: les organes pelviens commencent à pousser sur le vagin", explique le gynécologue Rob Mooij (hôpital Beatrix), spécialisé dans les problèmes du plancher pelvien.

Tous les âges

Selon le type de prolapsus, les symptômes peuvent être très divers: problèmes de miction et de défécation, douleurs lors des rapports sexuels, infections récurrentes de la vessie, fuites urinaires ou constipation. Les antécédents familiaux jouent certainement un rôle dans l'apparition ou non d'un prolapsus. Un autre facteur important est le dommage subi par le tissu de soutien pendant l'accouchement. À cet égard, l'accouchement du premier enfant en particulier détermine généralement le risque de prolapsus. Si le tissu de soutien est compromis, une pression supplémentaire sur le plancher pelvien, par exemple en toussant, en soulevant des charges lourdes ou en étant en surpoids, peut favoriser l'apparition du prolapsus. "Il est important de savoir que le prolapsus peut apparaître et provoquer des symptômes à tout âge. Nous voyons aussi bien des femmes de 35 ans que de 70 ans touchées par ce phénomène."

Plusieurs organes pelviens peuvent commencer à se déplacer en raison d'un tel prolapsus. Si les tissus de soutien de la paroi vaginale antérieure sont particulièrement étirés, la vessie se déplace vers l'extérieur. Si c'est le cas pour la paroi postérieure, ce sont surtout le gros et l'intestin grêle qui sont touchés, et lorsque la partie supérieure s'étire, l'utérus s'affaisse.

Plancher pelvien et anneau vaginal

Si vous n'en ressentez aucun symptôme, aucun traitement ne sera mis en place non plus. "Les mesures préventives n'ont aucun sens dans ce cas, car elles présentent de toute façon des inconvénients", explique le Dr Mooij. Si ce désagrément se produit, il existe plusieurs solutions possibles. Aujourd'hui, un prolapsus est traité de manière multidisciplinaire, en associant généralement des médicaments, une thérapie du plancher pelvien et un anneau vaginal. Grâce à une thérapie du plancher pelvien ciblée et à des programmes d'exercices spécifiques, les muscles du plancher pelvien autour du vagin peuvent être renforcés, mais cela ne permet pas de remettre en place les organes. Pour beaucoup de femmes, un anneau vaginal ou un pessaire est une solution adéquate pour maintenir l'utérus, les intestins ou la vessie en place. Un tel anneau en plastique peut retarder ou éviter une intervention chirurgicale. "Cet anneau ne présente aucun risque et n'affecte ni la miction ni la défécation, mais il est parfois difficile de trouver celui qui convient parfaitement. Comparez-le à la pantoufle de Cendrillon. En outre, le pessaire doit être retiré et contrôlé tous les 3-4 mois. Certaines femmes présentent également des pertes vaginales plus importantes suite à la pose du pessaire ou de l'anneau."

Chez environ 1 femme sur 10, une intervention chirurgicale est nécessaire pour remédier au prolapsus. Les filets en plastique sont également employés. Il y a quelques années, ces filets ont suscité une grande controverse car certaines des femmes traitées ont vu leurs douleurs s'aggraver. "Aujourd'hui, nous utilisons des techniques qui encouragent la formation du tissu cicatriciel naturel pour renforcer le tissu de soutien afin que l'organe reste en place. Dans certains cas, cela s'avère encore insuffisant et le prolapsus revient avec le temps. Pour une telle réintervention, il est alors souvent choisi de poser un filet en plastique mais toujours en concertation avec le patient."

