Des experts lancent un appel pour un plan de vaccination clair des personnes âgées belges.

La couverture vaccinale chez les adultes et les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées, est faible en Belgique, constate la Société belge de gérontologie et de gériatrie (SBGG). "Notre population est en train de vieillir, et il est donc plus important que jamais d'investir dans un vieillissement en bonne santé", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse lundi 24 avril avant de pointer la nécessité de "mettre en place un plan de vaccination national ciblant ce groupe de population".

A l'occasion de la semaine européenne de la vaccination qui se déroule du 24 au 30 avril, elle s'associe au conseil de la vaccination des adultes (Adult immunisation board, AiB) pour appeler les gouvernements à l'action.

Selon les projections de Statbel, 39% des adultes auront plus de 67 ans en 2070 en Belgique contre 26% en 2020. "Avec un nombre croissant de personnes âgées vivant plus longtemps, il y a un besoin croissant de soins de santé préventifs y compris la prévention des infections par la vaccination", ont déclaré des représentants de la SBGG et de l'AiB.

Gratuité des vaccins

"Les vaccins ne sont pas remboursés pour les personnes de 18 ans ou plus", selon le Pr Pierre Van Damme, virologue co-président de l'AiB. Cela explique en partie, selon lui, la couverture vaccinale globale de 60% chez les plus de 65 ans contre 80% pour le Covid-19, première et deuxième dose de rappel inclus. "Une bonne campagne de communication et des vaccins gratuits ont donc une affluence sur l'attitude vaccinale des adultes en général".

En moyenne, 500.000 personnes en Belgique sont touchées par la grippe, et plus de 90% des décès dus à cette infection concernent des personnes de 65 ans ou plus, chiffre Sciensano. "Avec un plan de vaccination clair pour les personnes âgées, de grands progrès peuvent déjà être réalisés" pour augmenter la couverture vaccinale chez les adultes, estime le Pr Van Damme. "Il existe actuellement plusieurs vaccins protégeant les personnes âgées contre diverses maladies telles que la grippe, le pneumocoque, le Covid-19, le zona" et d'autres infections. "Incluons tous ces vaccins dans un plan complet pour les générations plus âgées en Europe (...), afin d'augmenter la couverture vaccinale parmi elles", a-t-il déclaré au nom de l'AiB.

Le Pr. Van Damme reste toutefois défavorable à l'obligation vaccinale chez les adultes. "En Scandinavie rien n'est obligatoire pour les plus de 18 ans et ces pays enregistrent des taux de vaccination d'environ 95%". Il se dit "convaincu qu'on peut faire y arriver en incitant et en répétant sans cesse le même message".

