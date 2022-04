Il n'y a pas de régime miracle qui permet de stopper complètement et définitivement les fuites urinaires. Néanmoins, l'alimentation joue un rôle important pour limiter les risques (ou à l'inverse, aggraver le problème).

Il vous arrive d'être confronté à un besoin d'uriner si pressant que vous n'arrivez pas à temps aux toilettes? Ou que prise d'un fou rire soudain, vous soyez victime d'un écoulement d'urine involontaire - parfois limité à quelques gouttes et parfois beaucoup plus important? S'il ne s'agit pas d'une maladie, ce trouble physique peut être désagréable à vivre au quotidien. Heureusement, vous pouvez agir sur votre alimentation pour réduire le problème.

Boire de l'eau en quantité suffisante

La constipation peut entraîner ou aggraver les problèmes de fuite urinaire et ce, pour deux raisons. Notamment à cause des pressions abdominales nécessaires lorsque vous allez aux toilettes, le muscle pelvien perd de son efficacité et donc de sa capacité à contrôler vos envies pressantes. Ensuite, la constipation est lié au phénomène de "vessie hyperactive": la distension du rectum peut influencer la sensation de remplissage de la vessie et altérer le signal envoyé au cerveau, ce qui occasionne des pertes urinaires.

Si vous souffrez de problèmes de transit, le premier réflexe à adopter est de boire beaucoup d'eau. Une bonne hydratation prévient les troubles intestinaux comme la constipation et rend également l'urine moins concentrée, ce qui diminue les risque d'irritation de la vessie. Assurez-vous donc de boire 1,5 litre d'eau par jour.

Manger des fibres

De même, si vous souffrez de constipation, ajoutez des fibres dans votre alimentation. Céréales complètes, fruits, légumes, légumineuses... On recommande de consommer 25 à 30g de fibres par jour.

Bannir la caféine

Les boissons contenant de la caféine - comme le thé, le café ou les sodas - peuvent irriter la vessie. Or, une irritation peut provoquer des fuites urinaires. À bannir de votre alimentation, donc.

Éviter les irritants de la vessie

Certains aliments - considérés comme des irritants de la vessie - favorisent l'apparition des fuites urinaires et sont donc à exclure de votre liste de courses. On pensera notamment:

aux agrumes,

aux produits laitiers, notamment le lait et le fromage,

aux tomates,

aux épices,

au chocolat en trop grandes quantités,

ou encore au vinaigre.

Ne pas consommer trop de sucre

Le sucre est partout et c'est difficile donc d'en limiter la consommation. Néanmoins, si vous souffrez de pertes urinaires, c'est important de veiller à contrôler son apport journalier en sucre. Non seulement car il agit comme un irritant, mais aussi car il favorise la prise de poids. Or, le surpoids favorise lui aussi l'incontinence urinaire, en appuyant de façon excessive sur le périnée, qui ne parvient donc plus à faire correctement son travail.

Consommer des poissons gras

Les bienfaits des oméga-3 pour les maladies urinaires ne sont plus à prouver. L'acide gras oméga-3 aide en effet les oméga-6 à faire leur travail. En cas de carence, et s'il y a trop d'acides gras oméga-6 dans votre corps, cela peut provoquer une inflammation et donc aggraver les fuites urinaires.

Les acides gras oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés. Les plus connus sont l'acide alpha-linolénique (ALA) et les acides gras de poisson, l'acide eicosapentaénoïque (EPA) et l'acide docosahexaénoïque (DHA). On trouve principalement l'EPA et le DHA dans les poissons gras - comme le maquereau, le saumon, le hareng, les sardines et la truite - et les crustacés.

Il vous arrive d'être confronté à un besoin d'uriner si pressant que vous n'arrivez pas à temps aux toilettes? Ou que prise d'un fou rire soudain, vous soyez victime d'un écoulement d'urine involontaire - parfois limité à quelques gouttes et parfois beaucoup plus important? S'il ne s'agit pas d'une maladie, ce trouble physique peut être désagréable à vivre au quotidien. Heureusement, vous pouvez agir sur votre alimentation pour réduire le problème.La constipation peut entraîner ou aggraver les problèmes de fuite urinaire et ce, pour deux raisons. Notamment à cause des pressions abdominales nécessaires lorsque vous allez aux toilettes, le muscle pelvien perd de son efficacité et donc de sa capacité à contrôler vos envies pressantes. Ensuite, la constipation est lié au phénomène de "vessie hyperactive": la distension du rectum peut influencer la sensation de remplissage de la vessie et altérer le signal envoyé au cerveau, ce qui occasionne des pertes urinaires.Si vous souffrez de problèmes de transit, le premier réflexe à adopter est de boire beaucoup d'eau. Une bonne hydratation prévient les troubles intestinaux comme la constipation et rend également l'urine moins concentrée, ce qui diminue les risque d'irritation de la vessie. Assurez-vous donc de boire 1,5 litre d'eau par jour.De même, si vous souffrez de constipation, ajoutez des fibres dans votre alimentation. Céréales complètes, fruits, légumes, légumineuses... On recommande de consommer 25 à 30g de fibres par jour.Les boissons contenant de la caféine - comme le thé, le café ou les sodas - peuvent irriter la vessie. Or, une irritation peut provoquer des fuites urinaires. À bannir de votre alimentation, donc.Certains aliments - considérés comme des irritants de la vessie - favorisent l'apparition des fuites urinaires et sont donc à exclure de votre liste de courses. On pensera notamment:Le sucre est partout et c'est difficile donc d'en limiter la consommation. Néanmoins, si vous souffrez de pertes urinaires, c'est important de veiller à contrôler son apport journalier en sucre. Non seulement car il agit comme un irritant, mais aussi car il favorise la prise de poids. Or, le surpoids favorise lui aussi l'incontinence urinaire, en appuyant de façon excessive sur le périnée, qui ne parvient donc plus à faire correctement son travail.Les bienfaits des oméga-3 pour les maladies urinaires ne sont plus à prouver. L'acide gras oméga-3 aide en effet les oméga-6 à faire leur travail. En cas de carence, et s'il y a trop d'acides gras oméga-6 dans votre corps, cela peut provoquer une inflammation et donc aggraver les fuites urinaires. Les acides gras oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés. Les plus connus sont l'acide alpha-linolénique (ALA) et les acides gras de poisson, l'acide eicosapentaénoïque (EPA) et l'acide docosahexaénoïque (DHA). On trouve principalement l'EPA et le DHA dans les poissons gras - comme le maquereau, le saumon, le hareng, les sardines et la truite - et les crustacés.