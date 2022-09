La Fondation Arthrose et l'Association française de lutte anti-rhumatismale (Aflar) dénoncent le manque de suivi des patients souffrant d'arthrose, peut-on lire dans un communiqué écrit conjointement. Les deux organismes souhaitent que les patients soient pris en charge par une équipe pluridisciplinaire afin de prévenir au mieux la pose d'une prothèse.

En 2019, le nombre d'interventions en Belgique pour la pose ou le remplacement d'une prothèse de hanche était de 31.024 et de 26.922 pour le genou, détaille le communiqué, avant de préciser que "l'âge moyen de la pose d'une prothèse est de 71 ans", et qu'"elle concerne davantage de femmes (63%) que d'hommes (37%)".

D'après la Fondation Arthrose et Aflar, ce nombre est en constante augmentation et il ne faudrait pas "se laisser tenter trop vite" par ce genre de procédé. La pose d'une prothèse ne devrait s'effectuer que pour les patientes et les patients pour lesquels les traitements médicaux et les séances de kiné n'ont rien donné.

Dès lors, les deux associations militent pour que les personnes souffrant d'arthrose soient suivies par une équipe "pluridisciplinaire comprenant médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychologues".

"Ils maîtrisent des techniques de gestion de la douleur qui peuvent, associées aux autres traitements, améliorer fortement la vie du patient. En prenant en charge le patient de manière multidisciplinaire, nous espérons retarder, voire empêcher la pose d'une prothèse, et mieux préparer le patient à celle-ci si elle ne peut être évitée", assure Mme Mathy, psychologue clinicienne et administratrice déléguée de la Fondation Arthrose.

L'arthrose est une maladie dégénérative qui touche les articulations et affecte 300 millions de personnes dans le monde. Les causes principales sont les traumatismes articulaires sportifs ou professionnels, l'obésité et l'âge.

