Diffuser une odeur agréable toutes les nuits pendant deux heures? Les neuroscientifiques sont pleins d'espoir quant à cette technique inoffensive visant à stimuler la mémoire. Les résultats pourraient même être utiles à la recherche sur la démence.

Pendant six mois, les personnes âgées qui ont participé à l'étude ont diffusé un parfum dans leur chambre pendant deux heures tous les soirs. Il s'est avéré que leurs capacités de mémorisation ont grimpé en flèche.

Les chercheurs, des neuroscientifiques de l'Université de Californie (UCI), ont été surpris par le résultat: en effet, chez les personnes exposées à ces odeurs, ils ont constaté une augmentation de 226% des capacités cognitives, par rapport au groupe témoin.

Senteurs et mémoire

Selon les scientifiques, on sait depuis longtemps qu'il existe un lien étroit entre les odeurs et la mémoire. Mais leur découverte permet de développer une technique simple et non invasive pour améliorer la mémoire et peut-être même ralentir la démence.

Les participants à l'étude étaient des hommes et des femmes âgés de 60 à 85 ans, sans troubles de la mémoire. Tous ont reçu un diffuseur avec sept recharges contenant des huiles essentielles différentes. Les membres du groupe témoin ont reçu les mêmes huiles parfumées, mais en quantités beaucoup plus faibles. Chaque soir avant de se coucher, les participants devaient insérer une recharge dans le diffuseur, programmée pour s'activer durant leur sommeil.

Ils ont vu leurs performances cognitives augmenter de 226% par rapport au groupe témoin. Ces performances ont été mesurées à l'aide d'un test également utilisé dans d'autres études pour évaluer la mémoire.

Ralentir la démence

Des recherches antérieures ont démontré qu'exposer des personnes atteintes de démence modérée à 40 odeurs différentes deux fois par jour renforçait leur mémoire et leurs capacités linguistiques, réduisait la dépression et améliorait leur sens de l'odorat. L'équipe de l'UCI a alors décidé de transformer ces connaissances en un test plus simple et en un outil non invasif contre la détérioration de la mémoire et la démence.

"L'odorat et la cognition déclinent après 60 ans", explique Michael Leon, professeur de neurobiologie. "Mais il n'est pas réaliste de demander à des personnes souffrant de troubles cognitifs d'ouvrir, de renifler et de refermer 80 flacons de parfum par jour. Ce serait même difficile pour les personnes non atteintes de démence".

Le nombre de parfums a donc été réduit à sept et les participants n'ont été exposés qu'à un seul parfum à chaque fois. "En activant automatiquement le diffuseur de parfums pendant leur sommeil, nous évitons le besoin d'aller renifler divers flacons durant les heures d'éveil, explique l'auteure principale, Cynthia Woo.

"L'odorat est directement lié aux circuits de mémoire du cerveau", explique le neurobiologiste Michael Yassa, qui a également collaboré à l'étude. "Tout le monde a déjà fait l'expérience de la puissance des arômes pour évoquer des souvenirs, même très anciens. Mais contrairement à la baisse de la vue, que nous traitons avec des lunettes, ou des appareils auditifs pour les troubles de l'audition, il n'existe aucune intervention pour la perte de l'odorat."

L'équipe prévoit d'étudier l'impact de la technique chez les personnes souffrant de pertes cognitives. Les chercheurs espèrent que leur découverte permettra d'approfondir les recherches sur les thérapies qui utilisent les odeurs et les parfums pour améliorer la mémoire. Ils espèrent également pouvoir bientôt commercialiser un produit à usage domestique.

Source: IPS

