La commercialisation dans l'Union européenne du "Bimzelx" (bimekizumab) d'UCB, un médicament visant à traiter chez les adultes les formes modérées à sévères du psoriasis en plaques, une maladie inflammatoire chronique de la peau, a été approuvée par la Commission européenne.

Le psoriasis peut avoir un impact physique et psychologique considérable sur les patients, ainsi que nuire à leur qualité de vie, affectant potentiellement le travail, les loisirs, les relations, la vie familiale et sociale. Une enquête auprès des patients a montré qu'au moins 90% des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère accordent une grande importance au traitement qui offre une peau claire, une réponse durable sur le long terme et un début d'action rapide.

"Dans toutes les études, environ 60% des patients traités par bimekizumab ont obtenu une clairance cutanée complète à la semaine 16, et cette réponse s'est maintenue durant un an", selon les développeurs de ce nouveau traitement. "L'approbation du bimekizumab dans l'UE offre une nouvelle option de traitement bienvenue qui peut aider davantage de patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère à atteindre leurs objectifs de traitement."

Première approbation

Il s'agit de la première approbation dans le monde pour le bimekizumab, qui sera commercialisé sous le nom "Bimzelx", un anticorps monoclonal qui neutralise sélectivement deux cytokines clés conduisant à des processus inflammatoires. Le traitement fait également l'objet d'un examen par la Food & Drug Administration (FDA) en vue d'une éventuelle commercialisation aux Etats-Unis ainsi que par les autorités de santé en Australie, au Canada, en Grande-Bretagne et au Japon.

Le Bimzelx pourrait devenir le prochain "blockbuster" d'UCB, c'est-à-dire un médicament dont les ventes dépassent le milliard de dollars.

Le psoriasis peut avoir un impact physique et psychologique considérable sur les patients, ainsi que nuire à leur qualité de vie, affectant potentiellement le travail, les loisirs, les relations, la vie familiale et sociale. Une enquête auprès des patients a montré qu'au moins 90% des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère accordent une grande importance au traitement qui offre une peau claire, une réponse durable sur le long terme et un début d'action rapide."Dans toutes les études, environ 60% des patients traités par bimekizumab ont obtenu une clairance cutanée complète à la semaine 16, et cette réponse s'est maintenue durant un an", selon les développeurs de ce nouveau traitement. "L'approbation du bimekizumab dans l'UE offre une nouvelle option de traitement bienvenue qui peut aider davantage de patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère à atteindre leurs objectifs de traitement."Il s'agit de la première approbation dans le monde pour le bimekizumab, qui sera commercialisé sous le nom "Bimzelx", un anticorps monoclonal qui neutralise sélectivement deux cytokines clés conduisant à des processus inflammatoires. Le traitement fait également l'objet d'un examen par la Food & Drug Administration (FDA) en vue d'une éventuelle commercialisation aux Etats-Unis ainsi que par les autorités de santé en Australie, au Canada, en Grande-Bretagne et au Japon. Le Bimzelx pourrait devenir le prochain "blockbuster" d'UCB, c'est-à-dire un médicament dont les ventes dépassent le milliard de dollars.