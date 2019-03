Un nouveau record de malades de longue durée en Belgique

La Belgique compte plus de 415.000 malades de longue durée (plus d'un an), un record, selon les derniers chiffres transmis par l'Inami au quotidien flamand Het Laatste Nieuws. Sur les six premiers mois de l'année 2018, le nombre de malades a augmenté plus rapidement qu'auparavant, malgré les mesures prises par le gouvernement.