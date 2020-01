Cierge de Notre-Dame, molène, herbe saint Fiacre... Le bouillon-blanc ne manque pas de surnoms ni de propriétés. C'est un allié rêvé pour se mettre à l'abri des vilaines toux et des gorges enrouées.

Un peu d'histoire

Originaire d'Europe et d'Asie, cette vivace de la famille des scrofulariacées compte différentes variétés, dont l'officinale "Verbascum thapsus". Dioscoride la préconise dans l'Antiquité contre les affections respiratoires et, au Moyen Âge, sainte Hildegarde s'en sert pour soigner l'enrouement. Les médecins médiévaux la prescrivent aussi en cas de goutte ou d'hémorroïdes. En Inde, ses propriétés cosmétiques sont réputées pour traiter les affections cutanées et embellir les cheveux.

Comment l'utiliser ?

Pour soulager troubles digestifs, rhumes, bronchites et trachéites: faire infuser pendant 10 min 2c. à café de fleurs de bouillon-blanc dans 25 cl d'eau frémissante. Filtrer soigneusement et boire 4 tasses par jour. Ou prendre 3 gélules de bouillon-blanc dosées à 500mg par jour. En cure d'une semaine.

Pour atténuer toux et asthme: faire infuser pendant 10 min 2c. à café de feuilles de bouillon-blanc dans 25cl d'eau frémissante. Filtrer soigneusement et boire 2 à 3 tasses par jour. En cure d'une semaine.

Pour lutter contre maux de gorge et enrouements (gargarisme de sainte Hildegarde): faire frémir pendant 7 min 2 c. à café de fleurs ou feuilles de bouillon-blanc dans 25cl d'eau. Filtrer et utiliser chaud en gargarisme pendant 10 s. Recracher et recommencer jusqu'à épuisement de la solution, 2 fois par jour. En cure d'une semaine.

Pour apaiser les peaux irritées ou acnéiques: faire frémir pendant 7 min 2c. à café de fleurs de bouillon-blanc dans 25cl d'eau. Filtrer, laisser refroidir, puis appliquer en tonique sur la peau nettoyée 2 fois par jour. Conserver 48h au réfrigérateur, ou 6 mois au congélateur sous forme de "glaçons oraux".

Pour prendre soin du cuir chevelu: faire frémir pendant 7 min 2c. à café de fleurs de bouillon-blanc dans 25cl d'eau. Filtrer, laisser tiédir, puis appliquer sur le cuir chevelu en eau de rinçage après shampoing. Frictionner, essorer et rincer.

Précautions d'emploi

Contre-indiqué à la femme enceinte ou allaitante et à l'enfant de moins de 12 ans. Consulter si les troubles persistent.

Le cultiver

Le bouillon-blanc permet aussi d'embellir le jardin de sa hampe florale majestueuse. Pour en profiter, il lui faut un sol léger plutôt calcaire et une exposition ensoleillée.

Auteur : Frédérique Odasso (NT-F.com)

