Une nouvelle étude belge a examiné l'effet de deux compléments alimentaires en tant que traitement complémentaire pour les personnes hospitalisées pour le Covid. Résultat: une combinaison de curcuma, de quercétine et de vitamine D semble accélerer considérablement le rétablissement et la sortie de l'hôpital.

L'étude qui s'est déroulée entre avril et octobre 2021 dans différents hôpitaux du groupe Chirec (Delta, Braine-l'Alleud, Ste-Anne St-Remi) s'est concentrée sur l'effet possible de deux types de compléments alimentaires. Le premier groupe d'environ 24 patients, qui ont été admis à l'hôpital pour des symptômes graves liés au Covid, a reçu un traitement complémentaire à base de curcuma, de quercétine et de vitamine D (Nasafytol®) en plus du traitement standard. Le deuxième groupe de patients, très similaire au premier groupe en termes d'âge, de sexe, de poids et d'IMC, n'a reçu qu'un supplément de vitamine D. La seule différence entre les deux groupes de patients était le statut vaccinal, le nombre de vaccinés étant plus élevé dans le groupe vitamine D.

Pneumonie

Le curcuma, la quercétine et la vitamine D sont connus depuis longtemps pour leurs propriétés antivirales, antibactériennes et immunitaires. C'est pourquoi les chercheurs d'Artialis (une société de recherche et de développement lié à l'Université de Liège) ont voulu savoir quels effets positifs une combinaison de ces trois substances pouvait avoir à la fois sur l'infection au Covid et sur la pneumonie qui y est associée.

"Pour cette étude, nous avons choisi une combinaison de quercétine bioactive, d'un extrait de curcuma bioactif et de vitamine D3, en raison de leur capacité à contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire et ainsi maintenir l'efficacité des défenses naturelles", explique le Pr Yves Henrotin, fondateur et président d'Artialis et professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Liège. "En combinant ces trois éléments, nous avons voulu développer un produit naturel qui aiderait les patients atteints de Covid en réduisant le risque de complications graves. Dans le même temps, nous avons cherché à réduire le nombre de transferts de patients et éviter autant que possible le surpeuplement des services de soins intensifs. Ce sont les principaux facteurs que nous avons dû prendre en compte pendant la pandémie. C'est pourquoi nous avons testé cette combinaison (Nasafytol®), en complément du traitement standard et conformément aux recommandations de l'OMS pour les études cliniques sur le Covid."

Des progrès remarquables

Après deux semaines de traitement, les résultats étaient convaincants. Le groupe qui a reçu les compléments combinés (Nasafytol) deux fois par jour en plus du traitement habituel a connu une amélioration significative de tous les paramètres. Par exemple, au bout de sept jours, on constate déjà une diminution frappante du nombre de personnes qui ont dû être hospitalisées. Leur rétablissement a été plus rapide, 76% d'entre eux ayant même pu quitter l'hôpital au bout de sept jours, contre 42% seulement dans le groupe "vitamine D".

Le traitement complémentaire a également eu un effet visible sur la sévérité des symptômes Covid. Celle-ci a été mesurée à l'aide du score de gravité clinique Covid de l'OMS. Les patients qui ont reçu le complément nutritionnel combiné ont enregistré une amélioration de leur état général beaucoup plus rapide que les patients du groupe de la vitamine D.

Il y avait également une différence en termes de complications. Dans le groupe Nasafytol®, pas un seul patient n'a présenté de complications, personne n'a été transféré dans une unité de soins intensifs et il n'y a eu aucun décès. Dans le groupe vitamine D, cinq personnes ont connu des complications graves, quatre d'entre elles ont été transférées en soins intensifs et un patient est décédé.

"Nous sommes satisfaits de ces résultats et du fait que nous pouvons offrir un traitement complémentaire aux soins standard. Cela permettra non seulement de raccourcir la durée des séjours hospitaliers et de sauver des vies, mais aussi de réduire considérablement la charge de travail du personnel hospitalier", déclare le Dr Gérain, chef du service de médecine interne à Delta (groupe hospitalier Chirec).

