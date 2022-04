Chaque année en Belgique francophone, grâce à la générosité d'environ 90 000 personnes, le Service du Sang récolte plus de 150 000 poches pour fournir aux hôpitaux les produits sanguins dont ils ont besoin. D'une année à l'autre, près de 20 000 d'entre elles arrêtent, temporairement ou définitivement, et de nouveaux donneurs doivent les remplacer.

Ces derniers temps, la mobilisation faiblit et pourtant elle reste essentielle. Moins d'une personne sur 10 donne du sang alors qu'une personne sur 7 en aura un jour besoin pour continuer à vivre. Maladies, accidents, accouchements : autant de situations dans lesquelles une transfusion peut sauver la vie.

Pour sensibiliser tout un chacun à l'importance du don et de leur fidélité, le Service du Sang de la Croix-Rouge organise une campagne. Ce sera l'occasion à tous d'exprimer le fait de se sentir vivant tout en étant sensibilisés à l'importance de donner son sang.

Un défi

Le but : former la plus longue chaîne de cris de vie jamais enregistrée. La campagne invite chacun à manifester son soutien au don de sang en ajoutant sa propre vidéo à cette chaîne de cris.

Comment participer ?

Rendez-vous en ligne, sur www.Vivaaaaant.be :

Réaliser une vidéo en criant "vivaaaaant" à l'aide d'un smartphone Importer la vidéo sur le site www.Vivaaaaant.be Partager la vidéo avec le hashtag #vivaaaaant

Rendez-vous également lors des événements publics prévus au printemps et en été : les équipes de la Croix-Rouge déambuleront à la recherche de celles et ceux qui voudront se prêter au jeu et immortaliser un moment pour la bonne cause. Le calendrier des événements se trouve sur www.vivaaaaant.be.

Du cri de vie... au don de vie

Il sera possible de convertir son cri en don de sang et retrouver toutes les informations utiles pour accomplir ce geste solidaire. L'objectif est de récolter un maximum de cris de soutien pour sensibiliser le plus grand nombre à la bonne cause et, pourquoi pas, s'engager en rejoignant la grande famille des donneurs de sang en s'inscrivant à une collecte.

Une jauge montrera en temps réel l'évolution du nombre de cris récoltés. Premier objectif à atteindre : 40.000 dons de sang d'ici fin juin!

Ces derniers temps, la mobilisation faiblit et pourtant elle reste essentielle. Moins d'une personne sur 10 donne du sang alors qu'une personne sur 7 en aura un jour besoin pour continuer à vivre. Maladies, accidents, accouchements : autant de situations dans lesquelles une transfusion peut sauver la vie. Pour sensibiliser tout un chacun à l'importance du don et de leur fidélité, le Service du Sang de la Croix-Rouge organise une campagne. Ce sera l'occasion à tous d'exprimer le fait de se sentir vivant tout en étant sensibilisés à l'importance de donner son sang. Le but : former la plus longue chaîne de cris de vie jamais enregistrée. La campagne invite chacun à manifester son soutien au don de sang en ajoutant sa propre vidéo à cette chaîne de cris.Comment participer ?Rendez-vous en ligne, sur www.Vivaaaaant.be : Rendez-vous également lors des événements publics prévus au printemps et en été : les équipes de la Croix-Rouge déambuleront à la recherche de celles et ceux qui voudront se prêter au jeu et immortaliser un moment pour la bonne cause. Le calendrier des événements se trouve sur www.vivaaaaant.be. Il sera possible de convertir son cri en don de sang et retrouver toutes les informations utiles pour accomplir ce geste solidaire. L'objectif est de récolter un maximum de cris de soutien pour sensibiliser le plus grand nombre à la bonne cause et, pourquoi pas, s'engager en rejoignant la grande famille des donneurs de sang en s'inscrivant à une collecte.Une jauge montrera en temps réel l'évolution du nombre de cris récoltés. Premier objectif à atteindre : 40.000 dons de sang d'ici fin juin!