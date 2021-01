Un nouveau type d'implant sera placé chez un patient atteint de troubles de l'équilibre mercredi à l'hôpital anversois GZA Sint-Augustinus, une première en Europe.

Des millions de personnes dans le monde souffrent de vestibulopathie, une maladie causant une perte d'équilibre bilatérale et qui se manifeste par une démarche déséquilibrée persistante ainsi qu'une oscillopsie (vision floue). Le risque de chute de ces personnes est 30 fois supérieur à la normale.

Les médicaments et la rééducation étant généralement insuffisants pour traiter la maladie, des chercheurs du monde entier travaillent à la mise au point d'un implant capable de remplacer la fonction du système vestibulaire au moyen de stimulations électriques.

Une équipe composée de chercheurs belges, espagnols et italiens a récemment mis au point un nouvel implant cochléaire composé d'un électrode supplémentaire sur le vestibule. Le dispositif sera, après une étude pilote menée en Espagne, implanté mercredi chez un patient belge à l'hôpital anversois GZA Sint-Augustinus.

Selon le professeur Andrzej Zarowski, à la tête de l'équipe de recherche et en charge de la pose de l'implant, le choix du service d'otorhinolaryngologie (ORL) anversois pour faire partie du consortium est lié à leur mérite de "pionniers du développement d'implants cochléaires". Les chercheurs de l'équipe auraient "placé la Belgique au premier rang mondial en matière d'implants médicaux de haute technologie", estime le Pr Zarowski.

