L'anticorps Covid-19 développé par des chercheurs de l'Institut flamand de recherche en biotechnologie (VIB) de l'UGent se montre efficace pour tous les nouveaux variants du SRAS-CoV-2 et a pu être isolé sous forme de médicament destiné à l'humain, annonce le VIB. "Cela en fait la thérapie par anticorps la plus prometteuses de celles en développement", affirme-t-il.

Dans une prépublication, les scientifiques montrent que l'anticorps est efficace contre tous les nouveaux variants du covid. Une nouvelle encourageante à l'heure où la plupart des anticorps développés ne sont plus efficaces contre les variants qui ont émergé. Les résultats doivent encore être publiés et avalisés par la communauté scientifique. La spin-off ExeVir Bio se chargera ensuite des essais-cliniques.

Création d'un nouvel anticorps prometteur

L'équipe de chercheurs a découvert un anticorps lié au virus chez un lama de quatre ans en élevage à Anvers au début de l'année dernière. Des protéines des virus SRAS et du MERS avaient été injectés à l'animal en 2016 dans le cadre d'un projet général de recherche fondamentale. Le lama a entre-temps produit des anticorps rendant le SRAS-CoV-2 inoffensif. Ces anticorps ont désormais été isolés et humanisés.

"Les vaccins sont la pierre angulaire du contrôle de la pandémie, mais la neutralisation du virus par un médicament à base d'anticorps peut jouer un rôle important dans le traitement des personnes qui tombent quand même malades, pour les empêcher d'être lourdement touchées. (...) Surtout pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli et qui réagissent parfois moins bien aux vaccins. En outre, cela représente une assurance de traitement dans le cas où les nouveaux variants échapperaient à la protection des vaccins", se réjoui le chercheur Xavier Saelens.

Les chercheurs sont parvenus à améliorer l'activité neutralisante de l'anticorps en augmentant son affinité de liaison aux protéines virales grâce à la biotechnologie des protéines. "Ces travaux ont abouti à XVR011, un agent biologique anti-covid hautement stable avec une excellente fabricabilité qui sera testé chez des patients dans les mois à venir", explique le chercheur Nico Callewaert.

Efficace contre les variants?

Les nouveaux variants ont subi des modifications de leur protéine de pointe, ce qui les rend plus résistants aux anticorps développés ces derniers mois, puisque ces derniers ont alors plus difficulté pour se lier au virus. En outre, il s'avère que les variants sont moins sensibles aux réponses immunitaires induites par une infection naturelle ou des vaccins.

Les recherches de VIB montrent que leur anticorps n'est pas affecté par les changements des variants covid. XVR011 est plus petit que les anticorps humains classiques. Une petite taille qui lui permet de mieux cibler une région particulière dans la protéine virale Spike.

Des tests et essais-cliniques

Le spin-off annoncera bientôt le début des essais cliniques de phase I et II pour tester l'innocuité et l'efficacité des médicaments chez les patients atteints de covid. "Ce travail réalisé en vue de développer un médicament anti-covid peut être considéré comme un modèle pour le développement d'anticorps pour les prochaines pandémies", conclut le directeur général de VIB.

