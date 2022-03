Chaque trouble de la vue ou affection de l'oeil possède son lot de symptômes. Cataracte, DMLA, glaucome... Sachez distinguer les maladies des yeux les plus courantes.

Difficilutés à voir les objets de près

Vous êtes hypermétrope si vous voyez bien les objets éloignés mais pas ceux qui sont proches. Voici les signes à surveiller:

difficultés à faire des mises au point de près,

difficultés à se concentrer,

besoin de plisser les yeux,

fatigue oculaire (yeux qui piquent),

la vision se brouille lors de périodes prolongées de lecture,

maux de tête après une tâche qui nécessite de fixer le regard,

un strabisme qui apparaît soudainement ou qui semble empirer en fin de journée.

Vous pouvez également être presbyte, un trouble dû à l'âge et non à une déformation de l'oeil ou de la cornée. Voici les signes à surveiller:

besoin d'éloigner un livre pour pouvoir le lire,

vision troublée à une distance de lecture normale,

fatigue visuelle après la lecture,

maux de tête (dans de rares cas).

Difficultés à voir les objects de loin

Vous êtes myope si vous voyez très bien de près mais votre vision est floue de loin. Voici les signes à surveiller:

les objets éloignés paraissent flous,

besoin de plisser les yeux,

besoin de rapprocher un document ou un livre pour pouvoir le lire,

besoin de se rapprocher de la TV pour mieux voir,

inconfort oculaire ou maux de tête,

frottage constant des yeux.

Vision trouble et déformée

Vous souffrez sans doute d'astigmatie, causée par une déformation ou à une irrégularité de la cornée. Voici les signes à surveiller:

fatigue oculaire,

maux de tête après un effort oculaire,

embrouillement de la vue de loin ou de près,

étirement ou une déformation des images perçues.

Douleurs oculaires dans les deux yeux

Il peut s'agir d'un problème provoqué par des tensions dans la nuque et les épaules. Les muscles tendus peuvent en effet faire pression sur les nerfs optiques à l'arrière de votre tête.

Cela peut également être le signe d'une hypertension oculaire, qui se caractérise par une augmentation de la pression exercée par l'humeur aqueuse qui est le liquide situé entre la cornée et le cristallin.

Une douleur ou une anomalie dans un seul oeil

Dans les cas les moins graves, cette douleur est généralement causée par la présence d'un corps étranger dans l'oeil, mais également par un problème de santé qui affecte directement les yeux. Cela peut ainsi être le résultat d'infections virales, bactériennes ou d'une inflammation des yeux comme la blépharite, la conjonctivite et l'iritis.

Dans les cas les plus graves, une douleur dans l'oeil peut être le signe avant-coureur d'un glaucome aigu, un herpès ou un zona ophtalmique. Les deux derniers étant des infections risquant de se propager à la cornée. C'est aussi la conséquence d'une déchirure ou décollement de la rétine.

Des mouches volantes

Ces petites taches présentent dans la vision sont de petits morceaux de débris qui flottent dans le vitré, une masse gélatineuse qui remplit l'intérieur de l'oeil et qui contribue à maintenir sa forme.

Un bouton douloureux au bord de la paupière

C'est clairement le signe de l'apparition d'un orgelet ou un chalazion, des tuméfactions d'apparition soudaine, localisées au niveau de la paupière.

Taches scintillantes qui envahissent le champ de vision

Vous avez comme un trou dans votre champ visuel latéral, d'abord petit, entouré de crénelures scintillantes à la manière d'un filament électrique? C'est le symptôme classique d'une migraine ophtalmique, causée par une réduction du flux sanguin vers l'oeil due aux rétrécissement des vaisseaux sanguins. Les symptômes disparaissent dès que la circulation sanguine revient à la normale, après 10 à 30 minutes.

Vision trouble, besoin de lumière et mauvaise perception des contrastes et reliefs

Pas de doute, vous êtes atteint de cataracte! Peu à peu, le cristallin de l'oeil devient trouble, ce qui provoque une baisse progressive de la vision.

Perte de la vision centrale, vision déformée

Une tache floue ou sombre au centre du champ de vision? Vous souffrez sans doute de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). La DMLA survient principalement chez les personnes de plus de 60 ans et, selon les cas, peut avoir de graves conséquences sur votre vision et votre vie quotidienne.

