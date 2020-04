Votre bureau à domicile improvisé vous donne des problèmes de cou et de dos après plusieurs semaines de télétravail ? Il semble que nous ne pourrons malheureusement pas retourner de sitôt dans nos bureaux ergonomiques. L'ergonome Veerle Hermans (VUB) donne quelques conseils sur la manière de créer un lieu de travail ergonomique avec une table et une chaise de cuisine.

L'endroit idéal

Il est préférable de ne pas mettre votre bureau contre un mur. Vos yeux doivent régulièrement être capables de voir plus loin que votre écran d'ordinateur. Une fenêtre derrière votre écran n'est pas non plus l'idéal : cela peut provoquer une fatigue oculaire due à la lumière entrante. Idéalement, votre table devrait être placée, non pas face aux fenêtres, mais perpendiculairement à celles-ci, de sorte que la lumière entre par le côté.

La position assise idéale

Pour une bonne posture assise, vos hanches doivent être légèrement plus hautes que vos genoux et vos cuisses s'inclinent vers le bas. La plupart des chaises de cuisine sont trop basses. Une solution à ce problème consiste à s'asseoir sur un oreiller. Placez également un oreiller ou une serviette enroulée dans votre dos, comme soutien supplémentaire.

Hauteur de la table

Afin de ne pas gêner vos poignets lorsque vous tapez sur le clavier et bougez votre souris, vous devez pouvoir garder vos coudes à un angle de 90°. La plupart des tables à manger sont trop hautes, de sorte que vos avant-bras ne sont pas alignés horizontalement avec le plateau de la table. En vous asseyant sur un oreiller, vous pouvez déjà résoudre ce problème. Si votre table est trop basse, vous pouvez la surélever avec des pierres plates ou des blocs de bois sous les pieds.

Le haut de votre écran doit être au niveau de vos yeux. Si vous travaillez toute la journée sur un ordinateur portable, vous avez vraiment besoin d'un clavier et d'une souris externes. L'écran peut être relevé en utilisant un support pour ordinateur portable ou en plaçant votre ordinateur portable sur une pile de livres.

Exercice régulier

Vous craignez que vos colocataires vous entraînent dans des discussions sans fin si vous osez quitter votre bureau à domicile ? Faites-le quand même. Se lever toutes les 45 minutes et marcher est de toute façon bon pour les muscles du dos et du cou, mais c'est d'autant plus important si votre posture assise n'est pas optimale, en raison des circonstances.

Source : VUB

