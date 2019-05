Votre épaule est raide et vos mouvements difficiles ? Il s'agit probablement d'une capsulite rétractile, plus communément appelée épaule gelée.

1. Quels sont les symptômes de la capsulite ?

Niels-Jan Hendrickx, médecin spécialisé en revalidation : En général, une des épaules devient progressivement plus raide et douloureuse. Mais la douleur peut aussi apparaître brusquement. La plus touchée est souvent l'épaule non dominante. On ignore les causes précises. Une chose est sûre, la capsulite rétractile n'est pas due à des mouvements répétitifs ou à une sollicitation excessive après une journée de jardinage ou un déménagement, par exemple. Il s'agit d'un mécanisme inflammatoire entraînant le durcissement de la capsule de l'articulation. On a l'impression que l'articulation est gelée.

...