Des petits taches noires, des flashes lumineux ou un rideau qui couvre partiellement le champ de vision, comme à la fin d'une pièce de théâtre. Tels sont les symptômes du décollement de la rétine. Une prise en charge urgente s'impose.

1. Qu'est-ce qu'un décollement de la rétine?

Dr Géraldine Accou et Dr Julie De Zaeytijd, ophtalmologues à l'UZ Gand: "La rétine recouvre l'intérieur de l'oeil. Le globe oculaire est constitué essentiellement d'une substance transparente et visqueuse qu'on appelle le vitré. Avec l'âge, le vitré se liquéfie et commence à se séparer de la rétine. Mais lorsque le vitré se décolle, il arrive dans 10 à 15% des cas qu'il provoque une petite déchirure.Si le problème est diagnostiqué à temps, un traitement au laser permet de le résoudre efficacement. Il consiste à pratiquer autour de la déchirure de petites brûlures au laser qui, en cicatrisant, scellent les bords de la déchirure et empêchent le passage du liquide sous la rétine. Si la déchirure n'est pas traitée, le liquide continue à s'écouler et la rétine risque de se détacher complètement.Comme le phénomène est indolore, seuls trois symptômes caractéristiques peuvent donner l'alarme: des corps flottants noirs, des mouchettes ou des stries dans le champ visuel, des flashes de lumière ou un "rideau" qui descend dans le champ de vision. Si la partie centrale (macula) de la rétine se détache elle aussi, la vision peut rapidement diminuer car la macula assure l'acuité maximale de l'oeil. Quand vous constatez ces signaux d'alarme, ne tardez pas à consulter un ophtalmologue, de préférence dans les 24 heures. Beaucoup croient, à tort, que le problème passera spontanément ou que des lunettes suffiront à le résoudre. La rapidité de diagnostic et de traitement est déterminante pour le maintien de l'acuité visuelle. S'il s'agit effectivement d'un décollement de la rétine, une intervention est toujours indispensable. Du fait du décollement de la rétine, l'oeil perd de sa fermeté, ce qui peut donner lieu à toutes sortes d'autres complications. À terme, le risque de malvoyance, voire de cécité, est bien réel. Chez les plus de 50 ans, le traitement le plus courant est la vitrectomie. L'opération consiste alors à retirer le vitré à l'intérieur de l'oeil pour pouvoir ensuite, à l'aide d'un liquide spécial, repositionner correctement la rétine et la fixer au laser. En fin d'intervention, le liquide est évacué et remplacé temporairement par de l'huile ou du gaz expansif, indispensables pour maintenir la rétine en place et lui laisser le temps de se fixer par régénération.Les bulles de gaz disparaissent au bout de deux semaines et demie. Pendant cette période, la vision est limitée et les fortes variations de pression sont interdites (altitude et voyage en avion). La tête doit être maintenue bien droite les premiers jours après l'intervention.Si l'oeil a été rempli d'huile, généralement utilisée en cas de décollement de la rétine prolongé, une nouvelle intervention sera nécessaire. Après une vitrectomie, la plupart des 50 + devront se faire opérer de la cataracte. Chez les personnes souffrant déjà d'une cataracte, les deux interventions s'effectuent parfois simultanément. Dans 95% des cas, l'acuité visuelle retrouve son niveau initial. Si la macula n'a pas été affectée, les résultats sont excellents. Si la macula s'est déplacée, la probabilité de récupération complète est moindre. Il est possible de la repositionner mais la vision est souvent moins précise qu'avant. Des déformations peuvent également se produire. Le résultat définitif ne sera connu qu'au bout de six mois à un an. Le décollement de la rétine touche le plus souvent les personnes de 50 à 70 ans, les hommes plus que les femmes. Il est également plus fréquent chez les myopes. Si un décollement de la rétine s'est produit à un oeil, il y a 10% de chance que l'autre oeil soit affecté. Hormis des contrôles réguliers, il est malheureusement impossible d'agir préventivement. Le décollement de la rétine peut aussi être provoqué par un trauma ou une opération de la cataracte.