Un petit grain de beauté qui finit par donner des métastases au cerveau. C'est comme ça qu'a évolué le cancer de la peau de Marianne Bosman, 56 ans. Le cancer de la peau est de plus en plus fréquent en Belgique, mais passe souvent longtemps inaperçu.

Depuis des mois, j'avais à l'oeil ce grain de beauté sur le haut du bras, mais dans le tourbillon effréné de la vie de famille, j'ai remis à plus tard un rendez-vous chez le dermatologue. "J'ai ce grain de beauté sur le bras droit depuis toujours. J'ai remarqué qu'il changeait d'apparence et je savais que je devais aller chez le dermatologue, mais c'est plus facile de faire l'autruche. Jusqu'à ce que mon frère me secoue et me dise de consulter au plus vite. Moins d'une semaine après que le grain de beauté a été enlevé, j'apprends que c'était un mélanome, la tumeur cutanée la plus dangereuse." Je n'avais jamais imaginé que cela pouvait être si grave. En un rien de temps, je suis passée d'une vie insouciante à un cortège d'examens et de traitements. Tous les x mois, j'étais soumise à un dépistage des métastases, jusqu'à ce qu'au bout de cinq ans, le médecin m'informe qu'il n'y avait que 5% de risques de rechute. J'étais en rémission!" Le cancer a semblé éradiqué pendant seize ans. "La sonnette d'alarme a retenti lorsque j'ai décelé une nouvelle grosseur cutanée. Cette fois, j'ai réagi immédiatement et ai demandé une analyse qui a confirmé mes craintes. Il s'agissait d'une métastase d'un mélanome. De nouveaux examens ont révélé que mes poumons et mes os étaient également atteints. Sans cette grosseur cutanée, ces métastases seraient passées inaperçues. Pourtant, j'allais rarement au soleil, je mettais toujours de la crème solaire, et j'ai quand même eu des métastases." Après un an de thérapie ciblée, il s'est avéré que j'avais également des métastases au cerveau. "Maintenant, c'est quitte ou double, m'a prévenue l'oncologue et j'ai suivi une thérapie combinée dans l'espoir d'éliminer les métastases. Le traitement a été efficace et a permis de vaincre le cancer, bien que je souffre encore de symptômes résiduels. Par exemple, il m'a laissé un oedème dans le cerveau. De temps à autre, je dois chercher mes mots plus longtemps. Je ne me plains pas parce que j'ai retrouvé ma vie." "La maladie a changé ma vie du tout au tout, mais également de manière positive. Je réalise que j'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissante. Avant, je courais partout alors que maintenant, je profite davantage des petites choses de la vie. J'ai également plus besoin de sommeil et de repos." Marianne n'a jamais arrêté de travailler pendant ses traitements. "Comme je donne des cours privés de français, j'ai pu adapter mes horaires. Cela m'a beaucoup aidée sur le plan mental de continuer à me sentir utile. J'ai pourtant souffert de nombreux effets secondaires, d'intenses démangeaisons à la tête à des douleurs aux pieds. Travailler m'a apporté une structure et l'énergie de me lever." Marianne s'abstient de s'inspecter en permanence. "Je me connais et je trouverais chaque grain de beauté normal suspect. Pour ma tranquillité d'esprit, un check-up annuel chez un dermatologue est préférable. Depuis que je me sens mieux, je suis consacre du temps à Euromelanoma afin de sensibiliser les gens à examiner leur peau et à consulter un dermatologue à temps. En plus du volet préventif, nous donnons toutes les informations pratiques possibles aux personnes atteintes d'un cancer de la peau. Nous conseillons, par exemple, de demander un second avis. De nombreuses personnes n'osent pas, alors que cela peut vous sauver la vie. C'est grâce à un deuxième avis que je suis là. Je n'étais pas une adepte des bains de soleil, mais j'ai la peau claire et, enfant, j'ai eu des coups de soleil. Et pour les personnes qui ont subi d'importants coups de soleil, les risques augmentent de 20%. Depuis lors, j'ai un rapport amour-haine avec le soleil. Je ne sors pas sans manches longues et je mets de la crème solaire sur chaque partie de peau exposée."